Wien (OTS) - Neuerungen in der Geschäftsführung der „Presse“

Mit der Bestellung von Herwig Langanger zum Vorstand der Styria Media Group AG mit 1. September 2022, kommt es zu einer Erweiterung der Geschäftsführung des Qualitätsmedienhauses „Die Presse“.

Rainer Nowak bleibt unverändert als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“ federführend für die inhaltliche Ausrichtung des Mediums. Herwig Langanger hat auch weiterhin den Vorsitz der „Presse“-Geschäftsführung inne und zeichnet verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Human Resources.

Neuer Geschäftsführer der „Presse“ wird mit 1. September 2022 Andreas Rast, der in dieser Funktion das gesamte B2B-Geschäft der Marke verantwortet. Dazu zählen sämtliche Werbemarktaktivitäten sowie das Veranstaltungsmanagement, das in den letzten Jahren für das Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Andreas Rast, seit 2015 für „Die Presse“ in leitender Funktion tätig, weist rund 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche auf, in diversen Führungspositionen mit langjährigem Schwerpunkt auf den Bereichen Verkauf und Marketing.

Zusätzlich wird mit 1. September 2022 Stefan Körner, der seit 2020 die Position des Chief Operating Officers der „Presse“ innehat, als Prokurist Mitglied der erweiterten Geschäftsführung. In dieser Funktion wird er für die Bereiche B2C/Lesermarkt, digitales Produktmanagement, Produktion und Vertrieb zuständig sein.

In herausfordernden Zeiten sieht Herwig Langanger im Vertrauen auf interne Expertise sowohl Beständigkeit als auch Entwicklung gewahrt. „Durch die Bestellung von Andreas Rast zum dritten Geschäftsführer der „Presse“ und durch Erteilung der Prokura an Stefan Körner sorgen wir für Kontinuität. Kontinuität in der Umsetzung unserer strategischen Zielsetzung. Sowie Kontinuität in unserer Ausrichtung am B2B- und B2C-Markt“, betont Herwig Langanger. Dies umfasse die Weiterverfolgung der Wachstumsstrategie am Werbemarkt und den stetigen Ausbau des (digitalen) Abogeschäftes.

„Andreas Rast und Stefan Körner haben in ihren bisherigen Zuständigkeitsbereichen wesentliche unternehmerische Weichenstellungen erfolgreich verantwortet. Sie haben mit Entschlossenheit, mit Fokussierung auf den Marktausbau, mit Ausdauer und Zielgerichtetheit durch umfangreiche technologische Erneuerungen und dadurch bedingte organisatorische und prozessuale Anpassungen geführt. Ich bin davon überzeugt, dass sie Ihre Fachexpertise und Beharrlichkeit auch weiterhin optimal im Sinne der „Presse“ einsetzen werden, und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit“, so Herwig Langanger abschließend.

