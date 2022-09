5. Bezirk: Lesung „Short Cuts“ am 2.9. im „read!!ing room“

Rezitationen von Zechmeister und Watzka, Info: 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung im Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) ist eine Lesung mit den Autoren Waltraud Zechmeister und Bernd Watzka. Am Freitag, 2. September, treten die beiden Literaten erstmals gemeinsam auf. Der Titel des Rezitationsabends ist „Short Cuts“. Beginn: 19.00 Uhr. Zechmeister hat zuletzt die Bücher „Tiefschwarze Wörterspiralen in Rosa Aspik“ (Gedichte und Gedankensplitter) und „Venuskristalle“ (Kurzprosa) veröffentlicht. Watzka schrieb in der Vergangenheit unter anderem die Bühnenwerke „Sandland“, „Weiße Nächte“ sowie „Feuersalamander 451“. Die Zuhörer*innen werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften und um Zahlung von „Kultur-Beiträgen“ (Vorschlag: pro Person wenigstens 5 Euro) ersucht. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42 (Ansprechpartner: Neil Y. Tresher). Erkundigungen per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Schriftstellerin Waltraud Zechmeister: www.waltraud-zechmeister.at/publikationen/

Dramatiker Bernd Watzka (WIENDRAMA): https://wiendrama.wordpress.com/biografie/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

