Ortsdurchfahrt St. Georgen am Reith wird erneuert

Im Zuge der Landesstraße L 6181

St. Pölten (OTS) - An der Landesstraße L 6181 laufen Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten), die noch heuer abgeschlossen werden sollen. Von Kilometer 0,46 bis Kilometer 1,16 wird hier, verbunden mit Kosten von rund 220.000 Euro, die Landesstraße im betreffenden Bereich zur Gänze abgetragen und wieder neu aufgebaut. Dabei werden die brauchbaren Materialien so weit als möglich wiederverwendet. Somit wird der Verbrauch an Ressourcen minimiert, Deponiekapazitäten eingespart und unnötiger Kohlendioxid-Ausstoß für Baustoffmanipulationen vermieden. Gleichzeitig werden die Straßenentwässerungseinrichtungen bedarfsgerecht erneuert bzw. verstärkt. Abschließend wird eine neue Tragdeckschichte über die gesamte Länge aufgebracht.

Auf der Landesstraße L 6181 im Ortsgebiet von St. Georgen/Reith wird auch der sehr stark frequentierte Ybbstalradweg geführt. Um hier die Verkehrssicherheit zu erhöhen, haben das Land gemeinsam mit der Gemeinde die Generalsanierung der L 6181 auf einer Länge von rund 700 Metern beschlossen und die Neugestaltung des Ortsplatzes geplant. Die Fahrbahn wird mit einer Breite von 5,5 Metern ausgeführt.

Die Planung für die Sanierung der L 6181 samt Neugestaltung des Ortsplatzes erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung Amstetten in Absprache mit der Gemeinde St. Georgen/Reith. Die Bauarbeiten haben Mitte Juni begonnen und sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Waidhofen/Ybbs und Firmen aus der Region aus. Die Kosten von etwa 50.000 Euro für die Neugestaltung des Ortsplatzes übernimmt zur Gänze die Gemeinde St. Georgen am Reith.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse