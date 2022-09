Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: Am 4.9. feiert Wien den Tag des Wiener Wohnbaus

Fest rund um den sozialen Wohnbau im Bednar-Park: Viel Beratung, Service und Spar-Tipps

Wien (OTS) - Am 4. September wird heuer zum 3. Mal der Tag des Wiener Wohnbaus gefeiert. Im Rudolf-Bednar-Park im 2. Bezirk werden Wiener*innen in Sachen Wohnen beraten und informiert – etwa über Unterstützungsleistungen. Darüber hinaus bietet das Fest ein umfangreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm für Kinder und Familien.

Gaál: „Kommen Sie am Tag des Wiener Wohnbaus vorbei und lassen Sie sich beraten. Die Stadt Wien ist an Ihrer Seite!“

„Am Tag des Wiener Wohnbaus laden wir alle Wienerinnen und Wiener herzlich ein! Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich beraten und feiern Sie mit uns den Tag des Wiener Wohnbaus! Der heurige Tag des Wiener Wohnbaus steht ganz im Zeichen der Services und Förderungen rund ums Wohnen. Im Bednar-Park gibt es Mieten- und Wohnbeihilfe-Checks und vieles mehr. Wir wollen den Wienerinnen und Wienern sagen: Die Stadt Wien ist an Ihrer Seite“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Der soziale Wohnbau Wiens schreibt seit mehr als 100 Jahren Geschichte und ist in schwierigen Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen machen Wohnraum leistbar und langfristig sicher - ganz ohne Befristungen. Am Tag des Wiener Wohnbaus am 4.9. wird der soziale Wohnbau mit einem großen Fest im Rudolf-Bednar-Park im 2. Bezirk gefeiert, mit großem Schwerpunkt auf Beratung, Hilfe und Unterstützung. Es geht um leistbares Wohnen, Senkung von Wohnkosten, Beihilfen und Förderungen. Hier steht die Stadt den Wienerinnen mit Rat und Tat zur Seite. 2020 wurde der erste Wiener Wohnbautag gefeiert, am Geburtstag des legendären, langjährigen Wiener Bürgermeisters Karl Seitz am 4. September. Heuer wird der Tag des Wiener Wohnbaus zum 3. Mal gefeiert.

Neben den Schwerpunkten Beratung zu Förderungen und Sparen ist auch für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Für die Suche nach einer kostengünstigen Wohnung im Gemeindebau und im geförderten Wohnbau steht die Wohnberatung Wien an ihrem Infostand zur Verfügung. Auch Wiener Wohnen ist als Ansprechpartner für alle Gemeindebaumieter*innen mit dabei. Das Team der Hauskunft (hauskunft-wien.at) stellt die Beratungs- und Förderangebote rund um Energiesparen, Heizungstausch und Wohnkomfort bei der Sanierung von Ein-, Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen vor. Die Expert*innen der Abteilung Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50) beraten zum Thema Wohnbeihilfe und bieten Hilfestellung bei wohnrechtlichen Angelegenheiten. Gemeinsam mit der Abteilung Technische Stadterneuerung (MA 25) gibt es Informationen zur Montage von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen, die von der Stadt Wien mit bis zu 1.500 Euro gefördert werden.

Wohnkosten senken – Förderungen nutzen

Untersuchungen der MieterHilfe ergaben, dass rund 80 Prozent der Mieten im Altbau überhöht sind, hier kann bares Geld gespart werden. Die MieterHilfe unterstützt und bietet Soforthilfe bei rechtlichen Fragen rund ums Wohnen, auch Mietverträge, Betriebskostenabrechnungen und Ablösen werden durch die Expert*innen kostenlos vor Ort überprüft. Als allgemeine Anlaufstelle zur Orientierung bei finanziellen Engpässen ist wohnpartner mit sozialer Information und Beratung im Rudolf-Bednar-Park. Hier erfahren Interessierte, welche Sozial- und Unterstützungsleistungen der Stadt Wien für sie in Frage kommen. Beim Stadtteilmanagement Nordbahnviertel der GB* (Gebietsbetreuung Stadterneuerung) werden Initiativen im Grätzl präsentiert und die IBA_Wien gibt Ein- und Ausblicke in die Zukunft des sozialen Wohnens in Wien. Zusätzlich zeigen die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) sowie das Immobilienmanagement der Stadt Wien (MA 69) ihr Leistungsspektrum auf.

Spaß für die ganze Familie

Damit die Unterhaltung nicht zu kurz kommt und der Tag ein Fest für die ganze Familie wird, ist begleitend zu den vielfältigen Beratungsangeboten ein umfangreiches Musik- und Vergnügungsprogramm für Kinder und Erwachsene geplant.

Live-Musik von Barbara Helfgott & Rondo Vienna, The Bad Powells und WIR4 - Das Beste von Austria 3, sowie ein buntes Sport- und Kinderprogramm sorgen für gute Stimmung und beste Unterhaltung. Attraktionen wie Kinderschminken, Kindermalen, Fotobox, Glücksrad, Buttonstation, Verkehrssicherheit mit Helmi, Riesen-Schach, Riesen-Hüpf-Giraffe und Musik zum Mitmachen mit dem 1. Wiener Gemeindebauchor versprechen einen unvergesslichen Tag. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl mit Ess-Stationen und Getränke-Ständen gesorgt.

Programm „Tag des Wiener Wohnbaus“ – auch unter wienwohntbesser.at

11.00 Uhr Veranstaltungsbeginn & Programmvorstellung

11.10 Uhr Barbara Helfgott & Rondo Vienna

11.45 Uhr Mitmach-Fitprogramm mit ASKÖ WAT Wien „Bleib FIT, mach mit!“

12.00 Uhr Dance-Workshop mit ASKÖ WAT Wien

12.20 Uhr DJ Alex List (Radio Wien)

12.30 Uhr Simulation einer Fassadeninspektion mittels Drohnenflug der MA39

13.00 Uhr Begrüßung und Interview mit Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Begrüßung und Interview mit Bezirksvorsteher für den 2. Wiener Gemeindebezirk Alexander Nikolai

13.30 Uhr 1. Wiener Gemeindebauchor

13.30 Uhr OKIDOKI Kinderprogramm

14.00 Uhr Mitmach-Fitprogramm mit ASKÖ WAT Wien „Bleib FIT, mach mit!“

14.30 Uhr Simulation einer Fassadeninspektion mittels Drohnenflug der MA39

14.30 Uhr Dance-Workshop mit ASKÖ WAT Wien

14.35 Uhr DJ Alex List (Radio Wien)

15.15 Uhr The Bad Powells

16.30 Uhr OKIDOKI Kinderprogramm

17.00 Uhr WIR 4 – Das Beste von Austria 3

18.30 Uhr ENDE der Veranstaltung / Schluss

