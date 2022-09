IFA startet neues Immobilieninvestment „Puchstraße 44“ in Graz

Graz (OTS) -



Privatanleger:innen können sich ab sofort am 491. IFA-Bauherrenmodell beteiligen

Neuerliches Realwertinvestment mit langfristig inflationsgesicherten Mieteinnahmen, Baukosten- und Erstvermietungsgarantie

Spatenstich ist im Herbst, geplante Fertigstellung im Frühjahr 2024

IFA hat alleine in Graz bereits mehr als 70 Immobilieninvestments erfolgreich für Anleger:innen realisiert, erst vor kurzem wurde hier ohne Mehrkosten und drei Monate früher als geplant der erste Bauteil des 43 Mio. Euro Wohnbauprojekts „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ übergeben. Ab sofort können private Anleger:innen über ein IFA Bauherrenmodell von einem neuen Grazer Sachwertinvestment profitieren: Das Immobilienprojekt „Puchstraße 44“ umfasst 15 geförderte Neubauwohnungen in Größen zwischen 51 und 88 m2 mit zugeordneter Freifläche wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse. Die Mindestbeteiligung ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von 13.600 Euro p.a. über drei Jahre möglich (und beträgt somit 40.800 Euro gesamt). Mit diesem Eigenkapital und dem zusätzlich berücksichtigten Fremdkapital erwirbt man eine Beteiligung von insgesamt 116.989 Euro. Zusätzlich zu allen Vorzügen des Bauherrenmodells – wie etwa langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, Förderungen oder steuerlicher Begünstigung – sind die Baukosten, mit Ausnahme des allgemeinen Bauherrenrisikos, für das gesamte Projekt als Festpreis garantiert. Darüber hinaus gewährleistet IFA die Mieteinnahmen für 12 Monate ab Erstvermietung. Als weitere Besonderheit haben Anleger:innen bei diesem Investment über ein Verwertungsszenario die Möglichkeit, von der Wertsteigerungsdynamik am Immobilienmarkt zu profitieren. Baustart ist im Herbst, die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 geplant.

„Für verlässliches Termin- und Kostenmanagement sind vorausschauende Planung und bewährte Partnerschaften wesentlich. Das gilt umso mehr in Zeiten starker Preisdynamik und Verknappung von Bau- und Rohstoffen. Wir realisieren geförderte Wohnbauprojekte in zumeist kürzerer Bauzeit als geplant und bieten bei ‚Puchstraße 44‘ erneut eine Baukostengarantie“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Neben Wien ist Graz der am schnellsten wachsende Ballungsraum Österreichs. Hochwertiger, leistbarer Wohnraum ist und bleibt begehrt. Wir freuen uns sehr, unseren Investor:innen erneut ein stabiles Realwertinvestment in nachgefragter Lage zu bieten.“



Weitere Informationen unter www.ifa.at

Daten & Fakten: „Puchstraße 44“

Standort: Puchstraße 44, 8020 Graz

Wohnungen: 15 Neubauwohnungen, jede mit zugeordneter Freifläche wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse

15 PKW-Tiefgaragenplätze

15 PKW-Tiefgaragenplätze Gesamtinvestition: 6,78 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investor:innen bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anleger:innen dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at