AT&S beruft Petra Preining als CFO und erweitert den Vorstand

Leoben (OTS) - Mit der Berufung von Mag.a Petra Preining als CFO hat AT&S eine ausgezeichnete CFO zur Unterstützung des Vorstandsteams. Zum 01.04.2023 wird der Vorstand um eine CTO Funktion erweitert. In diese Rolle wird Dr. Peter Griehsnig berufen, der lange Jahre erfolgreich die AT&S Werke in China aufgebaut hat. Der Aufsichtsrat von AT&S hat mit Wirkung 1. Oktober 2022 Frau Petra Preining (49) für fünf Jahre als CFO in den Vorstand der AT&S berufen. Sie wird die Bereiche Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risk- und Continuitymanagement verantworten.

Die Betriebswirtin Petra Preining war zuletzt bei der Semperit AG Holding als CFO tätig. Ihre berufliche Karriere begann sie in der Lebensmittelindustrie und nach Stationen in der Pharmaindustrie sowie der Wirtschaftsberatung ist sie seit 2016 für Unternehmen der B&C Industrieholding in unterschiedlichen leitenden Finanzfunktionen tätig gewesen. Petra Preining hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert.

Mit Wirkung 01.04.2023 wird Herr DI Dr. Peter Griehsnig (57) für fünf Jahre als CTO in den Vorstand der AT&S berufen. Er wird die Bereiche Research & Development, Innovationsmanagement, Advanced Interconnect Solution Services (AISS), Quality, ESG und Industrial Planning verantworten.

Nach seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2001 ist der promovierte Physiker Peter Griehsnig seit 2002 in Shanghai für die AT&S tätig. Dort hat er in unterschiedlichen Managementfunktionen wesentlich zu Design, Bau und Inbetriebnahme der Werke Shanghai und Chongqing beigetragen und war seit 2012 in seiner Funktion als COO der Business Unit Mobile Devices & Substrates für die Performance der Werke sowie für die Entwicklung und Implementierung der mSAP Technologie und die Einführung der Technologie für Substrate verantwortlich.

„ Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Preining eine äußerst kompetente und erfahrene Finanzexpertin für AT&S gewinnen konnten, mit der wir den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich weitergehen werden “, so AT&S Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hannes Androsch. „ Dr. Peter Griehsnig wird mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der neu geschaffenen Rolle des CTO die erfolgreiche technologische Positionierung der AT&S weiter vorantreiben “, so Androsch weiter. „ Es freut mich, dass mit Petra Preining und Peter Griehsnig derart erfahrene und kompetente Kollegen künftig den Vorstand der AT&S verstärken werden. Ich bin zuversichtlich, dass AT&S mit diesem Vorstandsteam die kommenden Herausforderungen im Rahmen der Umsetzung der Unternehmensstrategie erfolgreich umsetzen wird .“

Der neue Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: CEO Andreas Gerstenmayer, CSO/Stellvertreter CEO Peter Schneider, COO Ingolf Schröder, CFO Petra Preining sowie ab 01.04.2023 CTO Peter Griehsnig.

