ASFINAG: Ferienende und Airpower 2022 in der Steiermark sorgen für verkehrsreiches Wochenende

Starker Rückreiseverkehr aus südlichen Urlaubsländern; Flugshow lockt bis zu 300.000 Fans an

Wien/Graz (OTS) - Das kommende Wochenende wird aufgrund des Ferienendes in Ostösterreich sowie in einigen deutschen Bundesländern eines der verkehrsstärksten in diesem Sommer sein. Bereits ab Donnerstagabend ist mit dichtem Verkehr auf den Hauptverkehrsrouten A 2 Süd-, A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn zu rechnen. Auch bei den Wiener Stadteinfahrten muss man mit Verzögerungen rechnen.

Flugshow, Messe und Großkonzert in Wien

Zum starken Rückreiseverkehr kommen an diesem Wochenende aber auch noch Großveranstaltungen, die lokal ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen führen können. In der Steiermark findet am Fliegerhorst Zeltweg am Freitag und Samstag, 2. sowie 3. September, nach mehreren Jahren Pause wieder die Airpower 2022 statt. Bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesen beiden Tagen erwartet, um die Flugshows von 200 Zivil- und Militärflugzeugen aus 20 Nationen zu erleben. Für die Anreise der Fans stehen zahlreiche Sonderzüge aus ganz Österreich sowie Shuttlebusse und Shuttlezüge im Nahbereich Aichfeld zur Verfügung. Parkplätze vor Ort sind aber nur begrenzt in Zeltweg und an den speziell eingerichteten P+R-Flächen in Kraubath nahe der S 36 Murtal Schnellstraße vorhanden.

In Wels wird bereits ab Freitag, 2. September, bis Sonntag auf dem Messegelände das „Volksfest“ gefeiert. Mit deutlich stärkerem Verkehr auf der A 8 Innkreisautobahn sowie der A 25 Welser Autobahn ist zu rechnen.

Und in Wien wird Popstar Ed Sheeran zweimal, bereits heute Donnerstag sowie morgen Freitag, das Happel-Stadion füllen. Jeweils 65.000 Fans werden erwartet, und damit auch Staus bei den Zufahrten, insbesondere auf der A 22 Donauuferautobahn und der A 23 Südosttangente.

