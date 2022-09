Neue Webcasts für Krebspatient:innen

„Ich & Krebs“ heißt die neue Webcast-Serie der Österreichischen Krebshilfe, die Patient:innen über wichtige Themen rund um das Leben mit Krebs informiert

Wien (OTS) - „Die Diagnose Krebs ist für Patient:innen und ihre Angehörigen ein Schock und mit Ängsten, Sorgen und tausenden Fragen verbunden“, weiß Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe. „Die mehr als hundert Krebshilfe-Berater:innen stehen dabei österreichweit zur Verfügung und helfen durch diese schwere Zeit. Neben der persönlichen Betreuung bietet auch unser umfangreiches Informationsangebot wichtige Unterstützung. Und wir entwickeln immer wieder neue Ansätze oder Kanäle, über die wir die Betroffenen bestmöglich erreichen können.“

Seit heute online sind die neuen Webcasts mit dem Titel „Ich & Krebs“, in denen wichtige Fragen rund um die Diagnose Krebs behandelt werden. Sie rücken die Erfahrungen von Krebspatient:innen in den Mittelpunkt und beleuchten in Gesprächen Expert:innen schwierige Themen wie:

„Ich & meine Angst“ thematisiert die Ängste, mit denen sich Krebspatient:innen konfrontiert sehen und behandelt das Erkennen und den Umgang mit echten Depressionen.

thematisiert die Ängste, mit denen sich Krebspatient:innen konfrontiert sehen und behandelt das Erkennen und den Umgang mit echten Depressionen. „Ich & meine Familie“ geht auf das besonders heikle Thema der familiären Einbindung ein. Es werden Punkte wie „Wie sag ich’s meinen Kindern?“ oder „Wie soll ich mich als Angehöriger richtig verhalten?“ angesprochen.

geht auf das besonders heikle Thema der familiären Einbindung ein. Es werden Punkte wie „Wie sag ich’s meinen Kindern?“ oder „Wie soll ich mich als Angehöriger richtig verhalten?“ angesprochen. „Ich & meine Reha“ erklärt die Bedeutung der onkologischen Rehabilitation und zeigt mit einem Besuch im Reha-Zentrum Sonnberghof, was damit erreicht werden kann.

Neben den Erfahrungen der Patient:innen geben Krebshilfe Berater:innen fundierte Antworten und steuern praktische Tipps sowie weiterführende Infos, Kontaktadressen und Quellen bei.

bzurufen sind die Webcasts auf der Website der Österreichischen Krebshilfe unter www.krebshilfe.net , im YouTube-Channel der Krebshilfe und auf der neuen Info-Website www.ichundkrebs.at

Die Österreichische Krebshilfe dankt GSK Österreich für die finanzielle Unterstützung und Ermöglichung der Produktion dieser so wichtigen Webcast-Serie. Weitere Folgen sind in Planung.

„Wir forschen intensiv auf dem Gebiet der Onkologie und im Kampf gegen Krebs. Wir widmen uns aber auch den Herausforderungen im Leben mit Krebs – den Emotionen, Sorgen und Fragen, die Krebspatient:innen und ihre Angehörigen bewegen“, betont Neil Davidson, General Manager GSK Österreich. „Deshalb freuen wir uns, das Programm ‚Ich & Krebs“ der Österreichischen Krebshilfe unterstützen zu können.“

