Tourismuskongress "Brennpunkt eTourism" zum Thema Digitalisierung im postpandemischen Zeitalter im Oktober an der FH Salzburg

Puch/Salzburg (OTS) - Digitalisierung im postpandemischen Zeitalter – Chancen und Herausforderungen für den Tourismus: Welche Zukunft erwartet den Tourismus nach der Pandemie? Das ist das Thema des 16. Tourismuskongress „Brennpunkt eTourism“ der FH Salzburg, der am 06. Oktober 2002 live an der FH Salzburg stattfindet. Für innovative Touristiker*innen ein Fixpunkt im Kalender, um die Trends der Zukunft aufzuspüren und sich weiterzubilden.

Servicekultur im digitalen Zeitalter, zwischen Digitalisierung und Konnektivität, digitales Marketing, Magnetic Talents, disruptive Ideen und neue Geschäftsmodelle – die Tourismusbranche muss sich mehr denn je mit den neuen technischen Möglichkeiten auseinandersetzen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Welche Technologien bieten für den einzelnen Betrieb das ausschlaggebende Merkmal? Auf welchen Zug soll man aufspringen und die Chance für sich nutzen? Spannende Inputs direkt aus der Praxis bieten die beiden Keynotes bereits am Vormittag:

Anja Kirig über das Zusammenspiel und Erleben von physischer und digitaler Welt

Zukunfts- und Trendforscherin Anja Kirig ist u. a. Expertin für Tourismus- und Freizeitkultur am Zukunftsinstitut. In ihrem Fokus stehen soziokulturelle Entwicklungen und Lebensstile. In ihrem Vortrag wird sie über die Real-Digitalität durch intelligente Vernetzungsprozesse referieren und Aspekte für den Tourismus aufzeigen, die sich durch die wachsende Konnektivität und gesellschaftliche Entwicklungen ergeben.

Service Expertin Sabine Hübner über Servicekultur der neuen Welt

Wenn es um eine Servicekultur im digitalen Zeitalter geht, macht Vertrauen den Unterschied. Was bedeutet das für Sie als Unternehmen? Wie lassen sich persönliche Kontaktpunkte zu Menschmomenten ausbauen und mit digitalen Kontaktpunkten smart verknüpfen? Wie können Unternehmen ihre Services selbst so auf den Kopf stellen, dass sie vor Disruptionen sicher und für die Zukunft smart aufgestellt sind? 5 Sterne Rednerin und Service-Expertin Sabine Hübner zeigt in diesem spannenden Vortrag über Servicekulturen Möglichkeiten, wie Unternehmen in der Welt von morgen ihre Kunden mit erstklassigem Service begeistern und damit erfolgreich bestehen können.

Neue Geschäftsmodelle, VR im Wohnzimmer der Gäste und ein Baukastensystem für eine digitale Destination

Am Nachmittag erwarten die Besucher*innen Victoria Hochreiter (SalzburgerLand Tourismus) und Andreas Spechtler (SiliconCastles) mit neuesten Ideen und Best practice-Beispielen zu Youtube und Influencer Marketing und neuen Geschäftsmodellen der Digitalisierung.

Erfolgscoach Jessica Lackner erzählt davon, was wir von Influencer*innen lernen können, während AR-Expertin Barbara Prodinger über den erfolgreichen Einsatz von virtuellen touristischen Erlebnissen im Wohnzimmer der Gäste referiert. Den Abschluss des praxisgeladenen Nachmittags bildet Gregor Matjan, der ein Baukastensystem für eine digitale Destination vorstellt.

Netzwerk & Austausch im Fokus

In angenehmer Atmosphäre steht das Netzwerken und Kontakte knüpfen in den Pausenzeiten im Fokus: Als fester Bestandteil des Branchenkalenders lädt der Brennpunkt eTourism dazu ein, sich zu vernetzen und untereinander sowie mit den Expert*innen vor Ort auszutauschen und neue Kontakte fürs eigene Business zu knüpfen.

Alle Infos, Programm & Tickets unter: www.brennpunkt-etourism.com

Tourismuskongress "Brennpunkt eTourism" an der FH Salzburg

Datum: 06.10.2022, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein

Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein, Österreich

Url: https://www.brennpunkt-etourism.com

FH Salzburg –Tourismusforschung

Martina Hinterstoisser, Tel. 050/22 11-1368; Mail: martina.hinterstoisser @ fh-salzburg.ac.at



FH Salzburg – Hochschulkommunikation & Marketing

Mag. Barbara Zoidl, Tel. 050/22 11-1024; Mail: medien @ fh-salzburg.ac.at