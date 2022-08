Fineqia erwirbt alle IP-Rechte an seiner Software-Plattform für die Ausgabe von Schuldtiteln

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, den Kauf der Fineqia-Plattform („Plattform") von Nivaura Ltd. bekannt zu geben. Die Übernahme umfasst den Softwarecode und das damit verbundene geistige Eigentum der Fintech-Plattform, die die Platzierung von Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten ermöglicht.

Nivaura ist ein in Großbritannien ansässiges Blockchain-Unternehmen, das auch Lösungen für die London Stock Exchange Group (LSEG) und die DBX Bank in Singapur geliefert hat. Fineqia ist Anteilseigner von Nivaura Ltd. und unterzeichnete im Februar 2021 eine Vereinbarung über den Erwerb der Software auf der Basis einer exklusiven, unbefristeten und lizenzfreien Lizenz. Die Übertragung des geistigen Eigentums wurde in den letzten Monaten durchgeführt und in diesem Monat abgeschlossen.

Die Plattform umfasst wichtige Funktionen wie Preisermittlung, Abonnements, Rücknahmen, Risikomanagement, Marketing, Back-Office-Prozesse und die Planung von Transaktionen. Die Plattform kann sich mit der Ethereum-Blockchain verbinden, um zu interagieren und Smart Contracts zur Aufzeichnung von Transaktionsdetails auszuführen.

„Der Besitz von geistigem Eigentum ermöglicht es uns, sowohl im traditionellen Finanzwesen (TradFi) als auch im dezentralisierten Web 3.0 mehr zu erreichen", so Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Mit einer eigenen Plattform erhalten wir mehr Flexibilität, um auf die sich schnell entwickelnden Marktanforderungen zu reagieren

Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in Unternehmen oder Technologien zu investieren oder diese zu erwerben, die Blockchain-basierte Finanzlösungen entwickeln und verbreiten, die das Kerngeschäft des Unternehmens, die Platzierung von Schuldtiteln und Aktien, ergänzen. Der Übernahmepreis entspricht weniger als 1 % der Marktkapitalisierung von Fineqia.

Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass Stephen McCann, der langjährige frühere Finanzvorstand des Unternehmens, als Interims-CFO in das Unternehmen zurückgekehrt ist. Cheryl Kong ist als CFO und Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens zurückgetreten. Das Unternehmen dankt Frau Kong für ihren Beitrag zum Unternehmen.

ÜBER FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen mit Sitz in London, Großbritannien. Die Aktien des Unternehmens werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) in Toronto gehandelt und sind in den USA unter einem Börsenkürzel (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Diese Muttergesellschaft legt die Unternehmensführung, Kultur, Prozesse und Strategie für das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften fest. Zu seinen Aktivitäten gehören Investitionen in ein wachsendes Portfolio von Blockchain- und Fintech-Unternehmen und -Technologien weltweit.

ÜBER NIVAURA

In den letzten sechs Jahren hat Nivaura eine führende Rolle bei der Effizienzsteigerung der Primärmärkte übernommen und durch seinen aktiven Dialog mit Regulierungsbehörden und Kapitalmarktteilnehmern wichtige Innovationen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung vorangetrieben. Nivaura arbeitet weiterhin mit der Branche zusammen, um seine vollständig flexible Technologie zu verfeinern, die eine leicht anpassbare White-Label-Lösung für Kapitalmarktteilnehmer darstellt, um nahtlose digitale Abläufe für ihre Kunden zu konfigurieren. Dies ermöglicht es den Kunden einer Bank auch, Innovationen in einem kontrollierten Umfeld parallel zu ihren gewohnten Arbeitsweisen auszuprobieren - zum Beispiel die Ausgabe von traditionellen und tokenisierten Wertpapieren über eine einzige und nahtlose digitale Plattform.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

