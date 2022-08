LH Mikl-Leitner zum Ableben von Bürgermeister a. D. Gottfried Schuh

„Sein Name wird für immer auf das Engste mit der Stadt Klosterneuburg verbunden sein“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gottfried Schuh war eine große Persönlichkeit, die die Stadt Klosterneuburg mit großer Umsicht und viel persönlichem Einsatz geführt und vorangebracht hat. Er war weit über Stadt- und Parteigrenzen hinaus anerkannt und angesehen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben des ehemaligen Bürgermeisters von Klosterneuburg, Gottfried Schuh.

„Sein Name wird für immer auf das Engste mit dieser Stadt verbunden sein. Der Ausbau des Verkehrsnetzes, die Entwicklung des Krankenhauses, kulturelle Highlights wie die operklosterneuburg oder auch Projekte wie das IST Austria wären ohne ihn nicht möglich gewesen“, hält die Landeshauptfrau fest. Auch persönlich verband sie sehr viel mit Bürgermeister a. D. Schuh: „Ich denke gerne an viele Begegnungen zurück, die stets von gegenseitiger Wertschätzung und sehr viel Herzlichkeit geprägt waren. In diesen Stunden gilt unsere Anteilnahme seiner Familie.“

Der am 22. Juni 1944 geborene Gottfried Schuh war 24 Jahre lang Bürgermeister der Stadtgemeinde Klosterneuburg und damit längst dienender Stadtchef in der Geschichte Klosterneuburgs. Am 31. Oktober 2009 übergab er sein Amt an seinen Nachfolger Stefan Schmuckenschlager.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse