FPÖ – Hauser: „Im österreichischen Tourismus geht die Angst um“

Wien (OTS) - „Im österreichischen Tourismus geht derzeit die Angst um – besonders wegen der Teuerung. Wenn Energiekosten und Preise weiter so ansteigen, dann wissen viele touristische Unternehmen nicht, ob sie ihre Zimmer im Winter noch vermieten werden können. Es kann nämlich kein Mensch abschätzen, was Gas und Strom in den kommenden Monaten kosten werden. Somit gehören als Preistreiber Nummer Eins auf alle Fälle die Russland-Sanktionen sofort beendet“, so heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.

„Die touristischen Betriebe wissen nicht, wie hoch Energie- und Lebensmittelkosten sein werden und zu welchen Preisen man vermieten wird können. Die Unsicherheit unter den Unternehmern nimmt täglich zu“, erklärte Hauser, der diese aufforderte, endlich Druck auf ihre Interessensvertretung zu machen, damit endlich diese unsinnigen Russland-Sanktionen beendet werden können. Diese Sanktionen schaden nämlich nur unserem Österreich und nicht Russland - diese Vorgangsweise gegen die eigene Bevölkerung muss endlich aufhören“, forderte der FPÖ-Tourismussprecher.

