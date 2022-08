VP-Mahrer ad Rekrutierungskampagne der Polizei: Auch in Zukunft sicher!

Wiener Volkspartei begrüßt neue Kampagne der Polizei

Wien (OTS) - Gemeinsam präsentierten Innenminister Gerhard Karner, Bürgermeister Michael Ludwig und Polizeipräsident Gerhard Pürstl heute die neue Rekrutierungskampagne der Polizei. Durch diese Kampagne sollen wieder mehr junge Menschen für diesen wichtigen Beruf am Puls des Geschehens begeistert werden. „Die Sicherheit der Menschen hat höchste Priorität. Gerade in Wien wird uns immer wieder berichtet, dass sich die Menschen an manchen Orten nicht mehr sicher fühlen. Hier gilt es, im Bereich von Bildung, Integration und Stadtteilentwicklung entgegenzuwirken. Aber ebenso wichtig ist es, auch immer für eine ausreichende Anzahl von Polizistinnen und Polizisten zu sorgen. Diese Rekrutierungskampagne ist dafür ein wichtiger Schritt“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer. Im Zuge der Kampagne sollen Interessentinnen und Interessenten auch über sämtliche Social-Media-Plattformen angesprochen werden.

Konstruktive Zusammenarbeit über Länder- und Parteigrenzen hinaus

Der Start der Rekrutierungskampagne werde in Wien erfolgen, anschließend werde sie österreichweit ausgerollt. „Mein besonderer Dank gilt hier Bundesminister Karner und dem Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl, die diese so wichtige Initiative ins Leben gerufen haben. Doch auch die konstruktive und über Länder- und Parteigrenzen hinausgehende Zusammenarbeit mit Bürgermeister Michael Ludwig ist schön zu sehen. Es ist wichtig, dass hier beim Thema Sicherheit gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Hier zeigt sich -vertrauensvolle Zusammenarbeit bringt gute politische Lösungen“, so Mahrer abschließend.

