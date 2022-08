Wölbitsch/Juraczka: Skandal der Wien Energie weitet sich aus

Wien Energie hat sich ganz klar verspekuliert – Größter Skandal seit der Bawag-Pleite

Wien (OTS) - Nach einer offensichtlichen Schrecksekunde habe sich der Bürgermeister gestern im Zuge der aktuellen Causa rund um die Wien Energie der Öffentlichkeit präsentiert. „Der Inhalt hat sich jedoch als bizarr erwiesen. Man gibt lediglich lapidar den Preisen die Schuld und bezeichnet die Vorgangsweise als an sich nicht ungewöhnlich. Zahlreiche Fragen, vor allem nach der politischen Verantwortung bleiben weiterhin unbeantwortet“, so Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka im Zuge der heutigen Pressekonferenz.



Sehr viele namhafte Experten haben festgestellt, dass die Wien Energie klar über ihre Verhältnisse spekuliert habe. „Wenn, wie der Generaldirektor-Stellvertreter der Stadtwerke Peter Weinelt gestern gesagt hat, die Wien Energie ein Staubkorn in der europäischen Energieversorgung darstellt, dann stellt sich die essentielle Frage, warum die Wien Energie wie ein Großer spekulieren muss“, so Juraczka weiter. Der Finanzsprecher verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Wien Energie und dem Faktum, dass die Stadt sich hier offensichtlich selbst kontrolliere.

Bürgermeister hat Stadtverfassung gebrochen



Wie gestern der Bürgermeister zugegeben habe, habe dieser zum ersten Mal am 15. Juli von seiner Notkompetenz Gebrauch gemacht. „Die laut Stadtverfassung vorgesehene unverzügliche Befassung der zuständigen Gremien kann jedenfalls nicht heißen zwei Monate zu warten. Da ist nicht nur eine juristische Frage, sondern auch eine des gesunden Menschenverstands“, so Klubobmann Markus Wölbitsch der auch auf die entsprechende Rechtsprechung des VfGH verwies bzw. auf die Expertise des Verfassungsrechtlers Prof. Bußjäger.



Mein Name ist Neos, ich weiß von nichts

Das Verhalten der Neos bezeichnet er als reine Farce, die nun plötzlich für eine Kontrolle der ausgelagerten Unternehmen eintreten. So waren es doch die Neos, die eine entsprechende Reform der Untersuchungskommission blockiert hätten. Auch der Austausch von Informationen zwischen Bürgermeister Ludwig und Vizebürgermeister Wiederkehr verdiene eine nähere Betrachtung. „Denn während Stadtrat Wiederkehr behauptet hat, erst am Sonntag davon erfahren zu haben, hat Bürgermeister Ludwig gegenüber dem ORF gesagt, dass der Koalitionspartner informiert war. Einer sagt somit die Unwahrheit“, so Wölbitsch weiter.



Weitere Vorgangsweise

„Angesichts der Tragweite dieser Causa muss die Aufklärung auf eine breite Basis gestellt werden. Wir führen daher Gespräche mit den anderen Oppositionsparteien bezüglich der weiteren Vorgangsweise“, so Wölbitsch abschließend.





