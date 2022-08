FP-Landbauer: EVN-Preiserhöhungen verschärfen soziale Unsicherheit!

LH Mikl-Leitner lässt Landsleute im Stich

St. Pölten (OTS) - „Auf die Landsleute kommt ein Preishammer zu, der nicht mehr zu stemmen ist! Wir sind an einem Punkt angelangt, wo sich Menschen zwischen Heizen, Strom und Lebensmitteln entscheiden müssen. Das ist unverschämt und eines Bundeslandes Niederösterreich unwürdig. Die ÖVP-Landeshauptfrau kommt ihrer Verantwortung nicht nach. Sie lässt die Niederösterreicher eiskalt im Stich“, kritisiert FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer die Preisexplosion bei der EVN. „Das Schlimmste ist, dass der über Generationen erarbeitete Wohlstand, die soziale Sicherheit und auch der Zusammenhalt durch die Untätigkeit der Mikl-Leitner-ÖVP nachhaltig vernichtet werden“, so Landbauer.

Per 1. September werden die Durchschnittspreise der EVN knapp verdreifacht. Zahlte man – durch ohnehin schon drakonische Erhöhungen bis Ende 2021 – bereits über 12 Cent pro kWh, so sind es jetzt mehr als 32 Cent pro kWh! 166% noch einmal obendrauf bzw. mehr als das 2 ½ - fache des ursprünglichen Preises. „Man kann es drehen und wenden wie man will, die ÖVP kann noch so viele Rechenbeispiele vorlegen, aber eine Tatsache bleibt immer bestehen: EVN-Strom ist extrem teuer und Mikl-Leitner tut nichts dagegen“, so Landbauer.

Es ist unerträglich mitansehen zu müssen, wie dieses Land leider nicht nur sprichwörtlich vor die Hunde geht und Mikl-Leitner vom Elfenbeinturm aus zusieht. Für 2023 deutet sich bereits noch mehr Unheil an, denn dann stecken die aktuellen Energiepreiserhöhungen in allen Gütern und Dienstleistungen drinnen, welche sich ebenfalls verteuern werden. Dazu wird – natürlich erst nach der Landtagswahl – per 1. April eine weitere mutmaßlich gigantische Preiserhöhung anstehen. „Frau Mikl-Leitner, ich fordere Sie auf, endlich tätig zu werden. Die tatsächliche Tragweite der Teuerung reicht bis tief in den Mittelstand hinein. Jeder verantwortungsbewusste Landeshauptmann hat die Pflicht, alles Menschenmögliche zu tun, um die Landsleute spürbar zu entlasten. Das erwarten sich die Niederösterreicher“, so Landbauer.

