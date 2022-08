FPÖ – Kaniak: Grüner Gesundheitsminister Rauch verrennt sich abermals in seiner Impfpropaganda

Wien (OTS) - „Das September-Ablaufdatum der auf Halde liegenden Corona-Impfstoffe dürfte den grünen Gesundheitsminister Rauch veranlasst haben, die Impfpropaganda wieder anzuwerfen, um unter den Bürgern Angst und Schrecken zu verbreiten. Damit ist auch klar, dass vom Nationalen Impfgremium empfohlen wird, sich gleich zum x-ten Mal die alten Impfstoffe verabreichen zu lassen, obwohl die neuen Seren bereits in der Zulassung stehen“, reagierte der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak auf eine diesbezügliche Pressekonferenz des Ministers.

„Laut Rauch sollen die abgelaufenen Dosen durch neue ersetzt werden – als gebe es Österreichs Steuergeld ohne Ende – so kann ein Gesundheitsmanagement sicherlich nicht funktionieren.“ Das Ganze rieche nach einer angeordneten EU-weiten Pharmafinanzierungsaktion und das in einer Zeit multipler Krisen. Kaniak sehe auch, dass der ganze Druck der Regierung auf die Bevölkerung mit Impfpflicht und Impfzwang durch die Hintertüre vielerorts auf Skepsis stoße und die Menschen eher verschrecke denn zur Impfung animiere.

„Viele der sogenannten ‚Vollimunisierten‘ haben bereits mehrere, teils schwere, Corona-Infektionen durchlitten und sehen in einer neuerlichen Impfung weder Sinn noch Nutzen. Dazu kommen viele belegte und schwerwiegende Nebenwirkungen, die nach wie vor vonseiten des grünen Ministers und der Bundesregierung verharmlost und verniedlicht werden. Das Impfregime von ÖVP und Grünen führt nur zu ineffektiven Parallelstrukturen durch Impfstraßen, die Ressourcen an Ärzten und Pflegepersonal binden, anstatt den Dienst in den Spitälern zu leisten. Auf Alternativen wie das Impfen in den Apotheken wird nach wie vor nicht zurückgegriffen“, so Kaniak.

Zudem lasse Rauch wieder das Damoklesschwert von möglichen Verordnungen über Österreichs Freiheit schweben und der Bevölkerung wieder das verordnete Maskentragen angedroht. „Es muss mit diesem Unfug endlich Schluss sein, wir werden mit diesem und vielen anderen Viren und Bakterien leben lernen müssen!“, ergänzte Kaniak mit einem Zitat von Professor Allerberger.

