22. Bezirk: „Kainrath & Havlicek“ im Kultur-Stadl Eßling

Zählkarten für 4. Sept.: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ weist auf den nächsten Musik-Abend im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) hin: Am Sonntag, 4. September, fängt dort um 19.00 Uhr ein empfehlenswertes Konzert mit Tini Kainrath (Gesang) und Peter Havlicek (Gitarre) an. Vereinsobfrau Angela Hannappi hat für die Veranstaltung den Titel „Wiener Soul“ gewählt. Auf dem Programm stehen bewegende „wienerische“ Lieder, darunter Stücke aus der aktuellen CD „Wia a rode Rosn“. Die eine oder andere nicht unkritische Betrachtung der heimischen Politik wird auch nicht fehlen. Der Eintritt ist gratis. Das ehrenamtliche Vereinsteam erhofft Spenden der Zuhörer*innen. Reservierung von Zählkarten für das Konzert mit „Kainrath & Havlicek“: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Dieser Kultur-Termin wird durch Fördermittel des Bezirkes unterstützt. Die Anwesenden sollen sich an die geltenden Corona-Bestimmungen halten. Auf der CD „Wia a rode Rosn“ sind packende Lieder wie „Is scho wieda ana deppat wurn“, „Wia tiaf is die Donau“ und „I woa amoi bei an Freind“ zu finden. Nähere Informationen wegen dem anstehenden Konzert sowie über spätere Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“: Telefon 0699/180 646 40. Zuschriften an „Kulturfleckerl“-Obfrau Angela Hannappi via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Tini Kainrath: www.tinikainrath.at/de/

Gitarrist Peter Havlicek: www.peterhavlicek.at

CD „Wia a rode Rosn“ (Preiser Records): www.preiserrecords.at/de/





Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

