Greiner erneut als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet

Leitbetriebe Austria: „Greiner vereint Nachhaltigkeit, Innovation und Wachstum mit einer überaus herausragenden Wertehaltung“

Wien (OTS) - „Das Streben nach Innovation sowie die Bereitschaft, wirtschaftliche, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen, haben Greiner zu einem Unternehmen gemacht, das in 33 Ländern tätig ist und über 11.000 Mitarbeiter hat“, betont Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. „Wir sind daher stolz darauf, die Greiner AG weiterhin unter unserer gemeinsamen Marke als Leitbetrieb zu haben.“

Das Familienunternehmen Greiner mit Sitz in Kremsmünster in Oberösterreich zählt mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One und NEVEON zu den weltweit führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport-, Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Seit 2017 ist Greiner Teil der Plattform „Leitbetriebe Austria“.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als österreichsicher Leitbetrieb. Es bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg des organischen Wachstums mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit. Die gesellschaftliche Verantwortung, die von einem Leitbetrieb zurecht erwartet wird, werden wir auch in Zukunft wahrnehmen“, so Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der Greiner AG.

Leitbetriebe Austria bietet Österreichs zertifizierten Vorzeigeunternehmen eine hervorragende Plattform für Exzellenz und einzigartigen Wissenstransfer. „In unseren Units, das sind themenspezifische Fokusgruppen, identifizieren wir Wirtschaftstrends, Problemstellungen und Herausforderungen und erarbeiten unter dem Motto „Made in Austria neu denken“ gemeinsam mit unseren Leitbetrieben zukunftsorientierte Lösungsansätze. Denn Leitbetriebe sind Unternehmen die abseits vom wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung übernehmen“, so Rintersbacher abschließend.





Über Greiner AG

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet, zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.000 Mitarbeiter:innen an 129 Standorten in 33 Ländern. Vorstandsvorsitzender ist Axel Kühner, Finanzvorstand ist Hannes Moser.

www.greiner.com



Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert seit mehr als 30 Jahren die vorbildhaften Unternehmen der österreichischen Wirtschaft. Die auf Basis eines umfassenden Qualifikationsverfahrens ausgezeichneten Vorzeigeunternehmen begegnen den drängenden Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen Konzepten, konsequenter Orientierung an nachhaltigem Unternehmenserfolg und gesellschaftlicher Verantwortung. Leitbetriebe Austria bietet eine einzigartige Plattform, um proaktiv den Know-how-Austausch aus der Praxis über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren. Gemeinsam mit den zertifizierten Leitbetrieben setzt Leitbetriebe Austria Meilensteine für die nachhaltige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

www.leitbetriebe.at

