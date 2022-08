Lernen fürs Leben – mit „MoneyMatters“ Finanzwissen vermitteln

MoneyMatters ist ein Blended-Learning-Programm für Schüler:innen sowie Auszubildende ab 14 Jahren

Wien (OTS/RK) - Bereits 1.100 Wiener Schüler:innen an 51 Wiener Schulen haben im ersten Halbjahr 2022 das Programm „MoneyMatters“ absolviert. Wer erfolgreich mitgemacht hat bekommt ein Zertifikat. Das Basic Zertifikat erhalten alle, die die grundlegenden ersten fünf Module abgeschlossen haben und ein Premium Zertifikat wird Schüler:innen nach dem Abschluss von zehn Modulen verliehen.

„Unsere Pädagoginnen und Pädagogen bestätigen das große Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler an Finanzen und Wirtschaft. Mit dem Blended-Learning-Programm ‚MoneyMatters‘ bringen wir Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld näher“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „In 12 Lektionen wird Basiswissen über Geld und Wirtschaft, Kryptowährung und Cybersicherheit vermittelt. Mit Videos, Quizzes und animierten Diagrammen vereint ‚MoneyMatters‘ neben Wissensvermittlung digitale wie auch spielerische Ansätze.“

„Mit ‚MoneyMatters‘ bieten wir modernes, interaktives Lernen im Rahmen einer innovativen Lernplattform an. Dabei werden gesellschaftlich hochrelevante aktuelle Themen wie Verschuldung und Vorsorge angesprochen und der richtige Umgang mit Geld trainiert. Ich freue mich, dass unser Finanzbildungs-Angebot in Wien so gut angenommen wird. Bereits mehr als 1.700 Jugendliche haben im ersten Halbjahr 2022 bundesweit am Online-Programm ‚MoneyMatters‘ teilgenommen und hoffentlich werden es noch viele mehr. Die Weitergabe von Finanz-Know-how ist für uns ein wichtiger Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit und in unserer breit angelegten ‚Social Impact Banking‘-Initiative“, betont Robert Zadrazil, CEO der UniCredit Bank Austria.

MoneyMatters wurde von der UniCredit Bank Austria gemeinsam mit Lehrer:innen und dem Institut für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt. Zum einen besteht es aus Einstiegs-Workshops an den Schulen, die vom unabhängigen Partner Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum durchgeführt werden. Zum anderen besteht es aus einer offenen Online-Plattform mit 12 Modulen, auf der die Schüler:innen und Auszubildenden im Anschluss selbständig und ortsunabhängig über Smartphone, Tablet oder PC weiterarbeiten können.

Weitere Informationen finden Sie auf dem BildungsHub der Bildungsdirektion für Wien unter https://bildungshub.wien/moneymatters-wirtschafts-und-finanzbildung-interaktiv/.

Informationen zu den Finanzbildungsangeboten der UniCredit Bank Austria finden Sie unter folgenden Links: https://www.bankaustria.at/finanzbildung.jsp und https://moneymatters.wirtschaftsmuseum.at/

