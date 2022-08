„Natur im Garten“ startet am 4. September in den Herbst

Tipps und Tricks für den grünen Daumen von Karl Ploberger in ORF 2

Wien (OTS) - Der Biogärtner der Nation startet am Sonntag, dem 4. September, um 17.35 Uhr in ORF 2 mit zwölf neuen Ausgaben von „Natur im Garten“ in den Herbst. Karl Ploberger meldet sich aus der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ und macht dem Publikum mit vielen spannenden Garten-Rubriken Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten. Neu dabei ist, dass Karl Ploberger Gartenrepräsentantinnen und -repräsentanten von Österreichs schönsten Schlossgärten und historischen Parkanlagen zum Interview empfängt.

„Natur im Garten“ ab 4. September sonntags um 17.35 Uhr in ORF 2

In der ersten Folge der neuen Staffel präsentiert Karl Ploberger ein Kräuterdorf in der Steiermark und einen Blütengarten in Deutschland und „Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch zaubert Köstlichkeiten aus getrockneten Blüten.

Nachbars Grün – ein Rundgang durch die schönsten Gärten Österreichs:

Ein einzigartiger, zauberhafter Garten liegt inmitten des Kräuterdorfes Söchau in der Oststeiermark. Gerlinde Rath bringt den Hexengarten mit großer Pflanzenvielfalt zum Blühen und Duften. Rund 120 verschiedene Heilkräuter gedeihen im Kräuter-Rosengarten. Im Hexengarten befinden sich hauptsächlich Giftkräuter, die in höheren Dosen durchaus ihre tödliche Wirkung entfalten können. Dementsprechende Vorsicht ist hier geboten, deshalb darf dieser Bereich nur gemeinsam mit der Expertin besichtigt werden.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner: Ackerschachtelhalm, Beinwell und Brennnessel – Karl Ploberger hat Tipps und Tricks, wie man seine Pflanzen mit selbstgemachten Brühen schützen und stärken kann.

Die Gärtnerinnen und Gärtner: Wasserstellen sind für Vögel bei Sommerhitze unentbehrlich. Die Expertinnen und Experten der „Garten Tulln“ zeigen, wie man selbst eine Tränke für die gefiederten Freunde herstellen kann.

Uschi blüht auf: Die Duftwolke in Uschi Zezelitschs Garten hat sich von blumig-süß zu blumig-würzig verwandelt. Anlass genug für die „Kräuterhexe“, um Blüten zu ernten, sie zu trocknen und ausgefallene Rezepte zu kreieren.

Gärten aus aller Welt: Karl Ploberger präsentiert auf seiner Gartenreise in Deutschland eine außergewöhnliche, bunte Oase – den Blütengarten von Konrad Näser, der einst mit dem berühmten Staudenzüchter Karl Förster zusammenarbeiten durfte.

Ab 24. September stehen die neuen Folgen auch jeweils samstags um 15.00 Uhr und dienstags darauf um 12.45 Uhr auf dem Programm von 3sat.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger im ORF: „Das Paradies in der Ferne. Cornwall – Das Land der Rosamunde Pilcher“

Atemberaubende Steilküsten, herrliche Strände, imposante Herrenhäuser und verträumte Gärten – das ist die typische „Rosamunde Pilcher“-Landschaft in Cornwall. Hier wurden die Filme der 2019 verstorbenen Autorin gedreht. Karl Ploberger begibt sich am Dienstag, dem 6. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Das Paradies in der Ferne“ auf einer Entdeckungsreise zu den Gartenparadiesen in Cornwall und den schönsten Schauplätzen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at