WiG: Life Lounge-Sommertour machte Halt in Freibädern von Simmering, Hadersdorf-Weidlingau, Ottakring und Gänsehäufel

Gemeinsam für die Gesundheit: Rund 1.500 Badegäste nahmen am kostenlosen Mitmach-Programm der Wiener Gesundheitsförderung - WiG im Sommer 2022 teil

Wien (OTS) - In den letzten Wochen war es wieder soweit: Die beliebte Life-Lounge der Wiener Gesundheitsförderung – WiG machte Halt in den Freibädern von Simmering, Hadersdorf-Weidlingau, Ottakring und dem traditionsreichen Strandbad Gänsehäufel, wo sich insgesamt rund 1.500 Besucher*innen das kostenlose Mitmach-Angebot nicht entgehen ließen. „Sobald die Temperaturen steigen, zieht es viele Familien in die Freibäder. Genau dort wollen wir mit unseren Aktivstationen spielerisch vermitteln, dass Gesundheit Spaß machen kann. Uns ist es ein großes Anliegen, das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu schärfen – und das am besten schon in jungen Jahren. Dass auch heuer die Life Lounge-Sommertour wieder so gut von den Gästen in den Freibädern aufgenommen und besucht wurde, freut uns natürlich besonders“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung - WiG.

Bei perfektem Badewetter standen in den Wiener Freibädern Spiel und Spaß im Vordergrund. Mit dabei: spannende Life Lounge-Stationen zu den Themen Ernährung, seelische Gesundheit, Bewegung und Mundgesundheit. So konnten beispielsweise die Kinder ihre Balance auf der Slackline trainieren oder ihr Talent bei den Bewegungsparcours unter Beweis stellen. Während einige Module jede Menge Geschicklichkeit und Konzentration erforderten, gab es bei der „Relaxx Station“ wertvolle Tipps, wie man richtig entspannt, Stress abbaut und den Trubel des Alltags zwischendurch hinter sich lassen kann. Auch die richtige Zahnputztechnik war ein wichtiges Thema vor Ort. Vor allem das Üben mit der überdimensional großen Zahnbürste am großen Gebiss bereitete den Kindern viel Freude. Ein weiteres Highlight war wie jedes Jahr das Quizrad, hier mussten die Besucher*innen sich kniffeligen Aufgaben zu Ernährung, seelischer Gesundheit und Bewegung stellen, um einen Gewinn mit nach Hause nehmen zu dürfen.

