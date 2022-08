Ein Warenhaus für Innovation

Mindspace und WertInvest entwickeln zusammen einen neuen Flex-Office-Standort in Berlin-Mitte

Wien/Berlin (OTS) - Vom ehemaligen Warenhaus zum Flex Office ­­– Berlins UnternehmerInnen bekommen mit einem sechsten Mindspace eine weitere Homebase mitten in der Hauptstadt. In der Münzstraße 12 / Max-Beer-Straße 2–4 in Berlin, in der Nähe des Alexanderplatzes, entsteht auf 4.100 m2, mit über 700 Arbeitsplätzen auf fünf Etagen. Das Gebäude, das bereits seit 2014 im Bestand der WertInvest Gruppe ist, vereint beste innerstädtische Lage mit geschichtsträchtiger Architektur und soll im Frühjahr 2023 eröffnen.

"Wir freuen uns, mit Mindspace den perfekten Partner gefunden zu haben, mit dem wir zusammen den geschichtsträchtigen Bau nahe dem Hakeschen Markt zu einem lebendigen Ort entwickeln, wo Kreativität Raum finden wird. Mindspace schätzt nicht nur die Besonderheit dieser Liegenschaft, sondern teilt mit uns auch den hohen Anspruch an Qualität sowie unsere Affinität zu Architektur und Design“, so Mag. Andrea Purkl von WertInvest.

Im Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne

Auf den ersten Blick erscheint das ehemalige Warenhaus aus dem Jahr 1913 beinahe nüchtern und schlicht. Erst auf den zweiten Blick werden aufwändige Details an Fenster und Fassade erkennbar. Relief in Form von Tieren, Pflanzen und abstrakten Ornamenten sowie Stuck und Statuen zieren das Backsteingebäude, das als frühes Beispiel des Stahlbetonbaus gilt.

Dieser Anspruch an Qualität und Design soll sich, nach einem umfassenden Umbau, auch im Inneren des Gebäudes wiederfinden und ist wesentlich im gemeinsamen Konzept der WertInvest und Mindspace verankert. Im Vordergrund stehen dabei neue und flexible Büroflächen. So soll, nach Fertigstellung im Frühjahr 2023, in Verbindung mit modernster technischer Ausstattung und einem Full-Service­-Paket, das Arbeitsplatzerlebnis für Unternehmen jeder Größe neu definiert werden.

“Die Nachfrage an flexiblen Bürolösungen steigt stetig weiter, weshalb wir uns freuen unsere Expertise und unsere Marke in einem weiteren Projekt einbringen zu können. Neben der Geschichtsträchtigkeit des Gebäudes und der Zentralität bietet der neue Standort Mindspace Münzstraße viel Platz, um der Kreativität freien Lauf zu lassen und damit das Engagement und die Produktivität von Mitarbeitern zu steigern. Nicht zuletzt deshalb freuen wir uns, gemeinsam mit der WertInvest einen weiteren Raum für Flex-Office-Lösungen zu gestalten”, so Oliver Lehmann, General Manager von Mindspace Germany.

Über die WERTINVEST

Architektur spüren. Wandel gestalten. Nachhaltigkeit leben.

Die WertInvest Gruppe realisiert Wohn-, Büro- und Geschäftsflächen, oft in denkmalgeschützter Struktur in bester innerstädtischer Lage als Bauherr, Investor, Bauträger und Immobilienentwickler. Seit 1993 haben wir sowohl den Menschen im Wohnraum oder am Arbeitsplatz als auch die Stadt als Ganzes im Blick. Jedes Projekt wählen wir stets sorgfältig aus und binden dieses in unserem Handlungsfeld umsichtig in das Stadtgefüge ein. Unsere Leidenschaft liegt in der Entwicklung architektonisch anspruchsvoller Projekte – unser Fokus auf einer außergewöhnlichen Architektur, ökologischer Konzeption und ganzheitlicher Harmonie. Mit diesem Anspruch schaffen wir einzigartige Immobilien mit Atmosphäre in Österreich, Deutschland und New York.

Über Mindspace

Mindspace ist ein Boutique-Flex-Office Anbieter, der eine globale Denkweise mit lokalem Flair präsentiert. Mindspace definiert das Arbeitsplatzerlebnis für Unternehmen jeder Größe neu. Die wunderschön gestalteten Räume, der persönliche Service und die sorgfältig ausgewählten Veranstaltungen fördern das Engagement der Mitarbeiter und ein starkes Gemeinschaftsgefühl, welches der Art und Weise entgegenkommt, wie Menschen arbeiten, innovieren und wachsen. Zum Kundenstamm gehören Blue-Chip-Unternehmen, Konzerne und KMU an mehr als 30 Standorten in 19 Städten und 7 Ländern in Europa und den USA. Neben Start-ups und kleinen Unternehmen beherbergt Mindspace auch Konzerne und große Unternehmen wie GEA, Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, Cocomore, Samsung, Microsoft, Techstars Accelerator, Barclays Bank, Taboola, GoPro, Playtika und Klarna.

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Beilein

E-Mail: beilein @ zbcom.at

Tel.: +43 664 831 128 41