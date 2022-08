10. Bezirk: „Country Music Festival“ im Böhmischen Prater

Samstag/Sonntag: 4 Konzerte, Eintritt frei, Info: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ organisiert für alle Freund*innen zünftiger Country- und Western-Rhythmen eine vergnügliche Veranstaltung: Das „Country Music Festival“ findet am Samstag, 3. September, von 14.30 bis 20.00 Uhr, und am Sonntag, 4. September, von 14.00 bis 19.00 Uhr, statt. Die Musiker*innen sorgen im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) für Kurzweil. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörerschaft hat die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz). Erteilung von Auskünften per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Am Samstag spielt die Sängerin und Gitarristin „Maud“, deren buntes Repertoire von Country-Liedern bis zu „Line Dance“ und „Oldies“ reicht. Hernach bringt das vielfach mit Musik-Preisen ausgezeichnete Quartett „New West“ die beliebtesten Stücke aus der letzten CD „Stay On Track“ und allerlei Country-Evergreens zu Gehör. Sonntag erfreut das Quintett „Oakheart“ die Gäste mit einem hinreißenden Sound, der durch Elemente aus Country, Rock, Blues und Folk geprägt ist. Mit Country-Schmankerln, Charme und Temperament begeistert anschließend die Formation „Road Chicks“ das Publikum. Internet-Infos: www.böhmischer-prater.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin und Gitarristin „Maud“: www.maud-solo.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

