Ö1: „Brasilien. Der Riese Lateinamerikas“

Wien (OTS) - Anlässlich des 200. Jahrestages der Unabhängigkeit Brasiliens widmet Ö1 dem größten Land Südamerikas von 5. bis 11. September 14 Sendungen. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/brasilien200.

Zwei „Radiokolleg“-Reihen beschäftigen sich von Montag, den 5. bis Donnerstag, den 8. September mit Brasilien. Um 200 Jahre Unabhängigkeit und das Erbe des Kolonialismus geht es jeweils ab 9.05 Uhr in „Brasilien. Der Riese Lateinamerikas“. „Vier Alben mit populärer Geschichte“ werden jeweils ab 9.45 Uhr vorgestellt, das Spektrum reicht von Bossa Nova bis Favela Funk.

In „On Stage“ (19.30 Uhr) ist am Montag, den 5. September der Mitschnitt des Konzertes von Hermeto Pascoal & Grupo bei den INNtönen 2022 zu hören. In den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) am Dienstag, den 6. September liest Markus Hering aus dem Roman „Karges Leben“ von Graciliano Ramos. Die „Dimensionen“ begeben sich am Mittwoch, den 7. September ab 19.05 Uhr unter dem Titel „Ein Dschungel für das Kaiserreich“ auf die Spuren der Brasilien-Expedition anlässlich Leopoldine von Habsburgs Hochzeit 1817. In der „Ö1 Jazznacht“ (23.30 Uhr) werden am Samstag, den 10. September u. a. Größen der brasilianischen Musik wie Tania Maria, Hermeto Pascoal, Walter Wanderley oder Sérgio Mendes vorgestellt und ein Blick auf die brasilianische Musikszene in Österreich geworfen.

Am Sonntag, den 11. September tritt in der „Radiosession“ (19.34 Uhr) das Fagner Wesley Trio des aus Salvador de Bahia stammenden Pianisten, Komponisten und Arrangeurs Fagner Wesley auf. Ab 20.55 Uhr wird in den „Milestones“ das Album „Vira Loucos“ von Cyro Baptista vorgestellt - brasilianische Perkussion zwischen Jazz, Klassik und Volksmusik.

