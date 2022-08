Neue Folgen von „Zurück zur Natur“ ab 4. September in ORF 2

Maggie Entenfellner zum Auftakt im Kaunertal

Wien (OTS) - Besondere Menschen und deren Beziehung zur Natur in einigen der schönsten Regionen Österreichs porträtiert Maggie Entenfellner ab dem 4. September 2022 sonntags um 18.00 Uhr in ORF 2 in neuen Folgen von „Zurück zur Natur“. Zum Auftakt besucht sie das Kaunertal. In weiteren Ausgaben ist sie unter anderem in Leogang (11. September), im Hausruck (18. September) und in Bruck (25. September, bereits um 15.35 Uhr) unterwegs.

„Zurück zur Natur“ am 4. September im Kaunertal

Das Kaunertal ist ein Teil der Ötztaler Alpen, hier speist ein Gletscher einen malerischen Stausee und man kann stundenlang ungestört wandern – umgeben von 3.000ern. In einer der niederschlagärmsten Regionen Tirols sorgt Bergbauer Andreas Neuner dafür, dass kostbares Wasser durch einen historischen Kanal Landwirtschaft ermöglicht. Hüttenwirtin Agnes Gram verhilft ihren Gästen auf der Verpeilhütte auf 2.000 Metern Seehöhe zu einem ganz besonderen Bergerlebnis, nicht nur wegen ihres geschätzten Kaiserschmarrns. Und Maggie Entenfellner besucht Georg Praxmarer, der mit viel Liebe zum Detail den zu den Ögg-Höfen gehörenden alten Bauernhof seiner Vorfahren neu beleben möchte. Diese sind fast schon ein Wahrzeichen des Kaunertals. Maggie Entenfellner geht ihm für Renovierungsarbeiten zur Hand.

„Zurück zur Natur“ am 11. September in Leogang

Maggie Entenfellner besucht am 11. September Leogang im Salzburger Pinzgau. Hier trifft sie auf Bio-Bauer Sebastian Herzog, der gemeinsam mit seiner Frau Patrizia einen Erbhof mit mehr als 700-jähriger Geschichte bewirtschaftet. Er nutzt seine Flächen unterschiedlich intensiv und holt durch diesen abgestuften Wiesenbau viele Insekten und Pflanzen zurück auf seine Wiesen – mit dem Ergebnis einer größeren Artenvielfalt. Küchenchef René Pichler serviert herzhafte Spezialitäten aus dem Salzburger Pinzgau. Diesmal sind es geschmorte Kaninchenkeulen, ein Gericht aus der Kindheit des passionierten Küchenchefs. Alte Heilpflanzen bekommen bei Melanie Wieser und ihrem wilden Garten ein neues Zuhause. Die Kräuterpädagogin stellt Sauerhonig und eine gesunde Kräuterlimonade her.

