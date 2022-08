durchblicker-Umfrage: Strom und Gas-Kunden stark verunsichert

Zwei von drei Haushalte haben kein Vertrauen mehr in Energiemärkte und erwägen bei Einsparpotenzial Absprung vom Landesenergieversorger

Zahl der Tarifvergleiche seit Sonntag bei Strom um zwei Drittel, bei Gas um die Hälfte gestiegen

Durchblicker-Experte rät Wien Energie-Kunden vorerst zu bleiben, aber den Markt zu beobachten

Nach den Turbulenzen der Wien Energie mehren sich beim größten österreichischen Tarifvergleichsportal durchblicker die Anfragen von verunsicherten Konsumentinnen und Konsumenten. Die Zahl der Tarifvergleiche auf durchblicker.at ist seit Sonntag bei Strom um zwei Drittel, bei Gas um die Hälfte gestiegen.

Laut einer Umfrage unter 1.200 österreichischen Haushalten im August haben aktuell sechs von zehn Konsument:innen kein Vertrauen mehr in Energiemärkte. Mehr als zwei Drittel, exakt 67 Prozent, können sich demnach derzeit vorstellen, vom Landesenergieversorger zu einem Alternativanbieter zu wechseln, wenn sie sich damit etwas sparen können. Im Moment raten die durchblicker-Experten aber den Verbraucherinnen und Verbrauchern, noch abzuwarten.

“So eine außergewöhnliche Situation, dass ein Landesenergieversorger in finanzielle Probleme dieser Dimension gerät, gab es in Österreich noch nie. Immer mehr Kunden fragen bereits an, ob sie zu einem anderen Energieanbieter wechseln sollen”, berichtet durchblicker-Experte Stefan Spiegelhofer.

Zumindest vorerst rät man bei durchblicker den Kundinnen und Kunden der Wien Energie beim Anbieter zu bleiben: ”Wer verunsichert ist und befürchtet, dass der Staat der Wien Energie nicht unter die Arme greift, hat grundsätzlich jederzeit die Möglichkeit, einen Tarif bei einem anderen Anbieter abzuschließen. Alle Alternativangebote sind aber derzeit noch teurer”, so Spiegelhofer.

Erst vor zwei Wochen hat die Wien Energie für den Großteil ihrer Haushaltskunden einen automatischen Wechsel in einen neuen, durchschnittlich um ein Viertel teureren Ökostrom-Tarif angekündigt. Wer sich aktiv dagegen ausspricht, bleibt im bestehenden Tarif. Dieser bestehende Tarif wird per 1. September allerdings ebenfalls massiv teurer und kostet dadurch künftig um Vieles mehr als der neue Ökostrom-Tarif.

durchblicker rät den betroffenen Kund:innen der Wien Energie daher vorerst, den Tarifwechsel nicht zu beeinspruchen und die zusätzlich angebotenen Gratis-Monate bei zwölfmonatiger Bindung an den neuen Tarif zu nutzen. “Es ist nicht davon auszugehen, dass die Energiepreise in den nächsten Monaten sinken werden. Von den derzeit verfügbaren Tarifen für den Raum Wien ist der neue Wien Energie-Tarif trotz der Mehrkosten immer noch das günstigste Angebot. Auf längere Sicht sollte man aber die Augen offen halten und laufend die Preise vergleichen. Denn wirklich sicher ist man, wie sich jetzt zeigt, auch beim Landesenergieversorger nicht”, so durchblicker-Experte Spiegelhofer.

Ein aktueller, individueller Tarifvergleich für Strom und Gas ist unter https://durchblicker.at/energievergleich abrufbar. Mit der Aktivierung des durchblicker Preisalarms können sich User:innen automatisch per Mail benachrichtigen lassen, wenn wieder attraktive Strom- und Gasangebote verfügbar sind.



