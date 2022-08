PURINA „UNLEASHED“-Accelerator unterstützt Start-up FERAGEN

UNLEASHED: Erstes Start-up-Förderprogramm für die Heimtierbranche

PURINA, einer der weltweit führenden Hersteller von Heimtiernahrung, hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen im Heimtierbereich durch seinen internationalen Start-up- Accelerator UNLEASHED gezielt zu fördern. Dabei handelt es sich um das erste Förderprogramm für Start-ups in Europa, das sich ausschließlich auf die Heimtierbranche fokussiert. 2022 qualifizierten sich sechs Start-ups für das Programm, darunter das österreichische Start-up FERAGEN. Die Start-ups profitieren neben Funding auch von den Kompetenzen und dem Netzwerk von PURINA.

UNLEASHED: Das erste Start-up-Förderprogramm für die Heimtierbranche

UNLEASHED ist das erste europäische Förderprogramm für Start-ups in der Heimtierbranche. Es richtet sich an Gründer:innen, die innovative Produkte und Services für Hunde und Katzen sowie deren Halter:innen entwickeln. Dabei steht für PURINA im Vordergrund, gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Start-ups einzugehen und einen echten Mehrwert für die Unternehmer:innen zu bieten.

Die ausgewählten Start-ups erhalten neben finanzieller Unterstützung vor allem Mentoring und Betreuung, die individuell an ihr Unternehmen angepasst werden. Dadurch profitieren sie von PURINAs breitem Fachwissen und Netzwerk in der Heimtierbranche.

Bei den sechs Start-ups, die sich dieses Jahr für das Förderprogramm qualifiziert haben, handelt es sich um Unternehmen, die mit Hilfe von Wissenschaft oder neuen Technologien innovative Produkte und Services für Hunde, Katzen sowie deren Besitzer anbieten. Neben eniferBio aus Finnland, knok aus Portugal, Vetwork aus Ägypten sowie MOA Foodtech und Kibus aus Spanien, konnte sich auch das Salzburger Start-up FERAGEN gegen 150 Konkurrenten aus insgesamt 28 Länder behaupten.

Salzburger Start-up FERAGEN mit dabei

FERAGEN nutzt modernes Genetik-Knowhow, um Haustierbesitzer:innen, Züchter:innen und Tierärzt:innen innovative Dienstleistungen zu bieten, die das Leben von Haustieren für zukünftige Generationen verbessern: Innovative DNA- Analyseverfahren basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen leisten Abstammungsnachweise, umfangreiche Tests auf genetische Erkrankungen und Merkmale, aber auch Analysen der genetischen Vielfalt. Diese Informationen können Züchter:innen bei Zuchtentscheidungen helfen, um die Gesundheit der Nachkommen nachhaltig zu verbessern. Darüber hinaus arbeitet das Team an neuen Geschäftsfeldern wie präventiver Diagnostik oder genetisch basierter Ernährungsberatung. Mit der Teilnahme an der UNLEASHED Class 2022 hat das Start- up zum Ziel, weitere Märkte zu erschließen und einen neuen Kundenkreis zu erreichen.

Marius Baumeister, Business Executive Officer Nestlé Purina Österreich, über die Kollaboration: „ Die Zusammenarbeit mit den Gründern und dem Team von FERAGEN ist für mich eine fantastische Erfahrung. Wir lernen als Firma unglaublich viel über einen sehr innovativen und gänzlich neuen Bereich gesundheitlicher Dienstleistungen für Heimtiere. In den ersten Wochen konnten wir bereits große Fortschritte machen und versuchen nun, gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Partnerschaft zu stellen. “

Die Salzburger FERAGEN-Gründer, Anja und Michael Geretschläger, freuen sich sehr: „ Die Zusammenarbeit bietet uns die unglaubliche Chance neue Perspektiven zu erhalten, einerseits als Unternehmen, andererseits sehen wir auch die große Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung. Wir können vom PURINA Team bei Nestlé und deren Erfahrungen sehr viel lernen und unser Unternehmen auf lange Sicht bereichern. “

Das sechsmonatige UNLEASHED-Schulungsprogramm läuft noch bis Oktober 2022. Danach startet die Bewerbungsphase für das nächste UNLEASHED-Programm.

FERAGEN

FERAGEN ist ein junges, innovatives Unternehmen im Bereich genetischer Diagnostik und Zuchtmanagement. Dabei steht die Gesundheit der Tiere an erster Stelle. Durch neuste wissenschaftliche Methoden und die Expertise im Bereich der genetischen Forschung bietet FERAGEN Tierbesitzern die Möglichkeit, die Prävention für Ihr Haustier in den Vordergrund zu setzen.

Mehr zu FERAGEN: www.feragen.at/.

Über PURINA

PURINA ist als eines der führenden Unternehmen für Haustiernahrung mit Marken wie FELIX, GOURMET, PURINA ONE und PRO PLAN ein verlässlicher Partner für Tierbesitzer:innen. Dabei geben die Mitarbeiter:innen bei PURINA täglich ihr Bestes, um ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier zu unterstützen. Gemeinsam mit Tierärzt:innen und Ernährungswissenschaftler:innen entwickelt PURINA seine Produkte auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien.

Mehr zu PURINA: PURINA | Dein Haustier, unsere Leidenschaft

Mehr Informationen zum UNLEASHED-Programm: https://www.unleashedbypurina.com/.

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 186 Ländern. Rund 276.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie Nescafé oder Nespresso bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: In guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle. Wir setzen diese Kraft frei – heute und für künftige Generationen.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor über 150 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat ca. 760 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, WAGNER, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK.

www.nestle.at

