JOBike® Herbstoffensive 2022

Viele Dienstgeber lassen MitarbeiterInnen #zurArbeitradln!

Wien (OTS) - „Wir sind als Marktführer seit 2017 in der Umsetzung von JOBike® Projekten in ganz Österreich tätig und arbeiten u.a. für Gebrüder Weiss, DPD, Lagermax, Energie Steiermark, Stadtwerke Klagenfurt, Niederösterreich Bahnen, KNORR Bremse, Vinzenz Gruppe, die BBG und andere öffentliche Auftraggeber“, so Christian Mussnig / Geschäftsführer der velocitee GmbH.

„2022 ist ein weiteres erfolgreiches Jahr und wir konnten unsere Umsätze konsequent ausbauen. Zudem haben wir unser Team und unseren Fuhrpark massiv erweitert! Über unser Zentrallager in Brunn/Gebirge beliefern und servicieren wir unsere Projektkunden und Servicepartner österreichweit!

2022 haben wir in Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und Graz neue JOBike® Test- und Servicepartner installiert, die nicht nur das Service vor Ort umsetzen, sondern auch Testbikes aus unserer JOBike® Kollektion anbieten können!

Die schwierige Liefersituation trifft uns nicht, da in unserem Zentrallager und bei unseren Partnern über 350 JOBikes lagern und wir somit prompt liefern können; Mit Moustache Bikes, Advanced Bikes, GrECo und ummadum haben wir unser Partnernetzwerk deutlich erweitert, um unseren Projektkunden ein stimmiges Gesamtpaket anbieten zu können;

Wir starten Anfang September mit weiteren Roadshows/Testtagen bei unseren Projektkunden in ganz Österreich und werden die dort präsentierten Modelle noch heuer ausliefern, damit möglichst viele demnächst #zurArbeitradln!“

