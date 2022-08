Pressegespräch mit Dr. Michael Otto am 13. September in Wien

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Otto Group anlässlich 30 Jahre OTTO Österreich über aktuelle Weltwirtschaftslage, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Graz (OTS) - OTTO Österreich begeht 2022 das 30-jährige Bestehen. Über drei derart bewegte Jahrzehnte – geprägt von der Transformation vom Katalogversender zum Onlinehändler – lässt sich nur schwer sprechen, ohne ein Mitglied der Gründerfamilie zu Wort kommen zu lassen. Deshalb wird Dr. Michael Otto am 13. September in Wien zu Gast sein.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Otto Group hat entscheidenden Anteil daran, dass aus dem einstigen Katalogversender das wurde, was er jetzt ist: eine weltweit agierende Handels- sowie Dienstleistungsgruppe mit durchschnittlich 43.000 Mitarbeitenden, starkem Fokus auf E-Commerce und Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA. Im Pressegespräch gibt Dr. Michael Otto persönliche Einblicke in die Historie, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens, aber auch der Branche. Woher rührt sein frühes Interesse am nachhaltigen Wirtschaften? Welche unternehmerischen Herausforderungen gilt es, kurz-, mittel- und langfristig zu meistern? Wie kam es vor mehr als drei Jahrzehnten zur Expansion nach Österreich? Mit welchen Gefühlen erlebte Michael Otto als 1943 Geborener den 24. Februar 2022? Wie umweltbewusst lebt er als Vorreiter unternehmerischer Nachhaltigkeit seinen Alltag? Und wie fällt die Einschätzung der aktuellen Weltwirtschaftslage in Zeiten von Energiekrise und Teuerung aus der Sicht des Aufsichtsratsvorsitzenden eines global agierenden Konzerns aus?



Antworten darauf erhalten Sie in diesem gemeinsamen Pressegespräch mit Mag. Harald Gutschi von der UNITO-Gruppe, in deren Portfolio sich OTTO Österreich befindet. Dieser wird in seiner Funktion als Vizepräsident des Österreichischen Handelsverbandes und Geschäftsführer von OTTO Österreich das Gespräch um Einschätzungen zur aktuellen Lage des Handels in Österreich und die österreichische Sicht zur Otto Group ergänzen.



Ihre Gesprächspartner im Zuge des Pressegesprächs:

Dr. Michael Otto, Vorsitzender Aufsichtsrat, Otto Group

Mag. Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung, UNITO-Gruppe

Sie wollen an der Veranstaltung teilnehmen? Dann akkreditieren Sie sich bitte bis Mi., 7. September 2022, unter folgender E-Mail-Adresse: martina.stix @ unito.at

Pressegespräch anlässlich 30 Jahre OTTO Österreich mit Dr. Michael Otto und Mag. Harald Gutschi

Datum: 13.09.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Boutique Hotel Motto

Mariahilfer Straße 71a/Schadekgasse 20, 1060 Wien, Österreich

Url: http://www.unito.at

