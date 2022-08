Bücherei Wiener Neudorf gewinnt Ferienaktion 2022 „Sommerbuch himmelblau.sonnengelb“

Otto Jaus – Kabarettist, Schauspieler, Sänger, Buchautor und eine Hälfte des Erfolgsduos "Pizzera und Jaus" - las am Premierenabend aus dem Gewinnerbuch vor

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ferienaktion 2022 – Das Sommerbuch „himmelblau.sonnengelb“ ist ein Projekt im Rahmen von 100 Jahre NÖ umgesetzt von der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek. Die Teams der öffentlichen Bibliotheken wurden eingeladen, gemeinsam, mit ihren Besucherinnen und Besucher, Geschichten über den eigenen Ort zu schreiben. Die Herausforderung lag darin, möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Generationen zum Mitmachen zu motivieren.

„Mit Lesen und Schreiben die eigene Gemeinde entdecken – das ist bei der Ferienaktion mehr als nur gelungen. Mit Juni dieses Jahres gaben wir den Startschuss der so wichtigen Aktion in mehr als 20 niederösterreichischen Bibliotheken. Gemeinsam schrieben die Besucherinnen und Besucher – egal ob alt oder jung – an einem Sommerbuch. Ziel war es persönliche Geschichten aus dem eigenen Ort oder der eigenen Stadt zu erzählen, damit diese auch für die Folgegenerationen erhalten bleiben – davon profitieren unsere Jüngsten genauso wie die ältere Generation“, erklärte der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.

Auch Otto Jaus freut sich über die rege Beteiligung in den einzelnen Gemeinden: „Ich finde es großartig, dass verschiedene Altersgruppen beim Finden und Schreiben der eigenen Geschichte mitgemacht haben! Bibliotheken sind Orte der Begegnung, der Wissensvermittlung und des Gedankenaustausches. Mir persönlich liegt es am Herzen vor allem Kinder und Jugendliche für´s Lesen und Schreiben zu begeistern. Ich gratuliere Wiener Neudorf zur wunderbaren Geschichtensammlung ihrer Gemeinde!“

„Wir freuen uns so sehr, dass unsere Bücherei den Sommerbuch–Wettbewerb gewonnen hat! Es ist uns eine große Ehre, dass mit Otto Jaus einer der bekanntesten Künstler des Landes unser Werk bei der Premiere liest! Mein besonderer Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern aus Wiener Neudor, die mitgeschrieben und mitgewirkt haben, um unsere besondere Geschichtensammlung fertigstellen zu können!“ gibt Artrud Prokop, die Bibliothekarin der Bücherei Wiener Neudorf, begeistert von sich.

Die teilnehmenden Bibliotheken kamen aus allen Regionen Niederösterreichs und Verena Resch, Projektleiterin der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek, führt dazu aus: „Zur Entscheidung erreichten uns mehr als 300 Geschichten, Gedichte und Zeichnungen. Mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kindergartenalter bis über 90 haben mitgewirkt. Berührende Geschichten waren ebenso darunter, wie Humorvolles und literarische Artikel. Wir sind wirklich beeindruckt von der Qualität der einzelnen Beiträge!“

Eine Fachjury, bestehend aus Wolfgang Kühn – Autor, Zdenka Becker – Autorin, Katharina Grabner-Hayden - Autorin, Julia Stattin – Literaturedition NÖ, Alexander Schatek – Topothek NÖ, Gerlinde Falkensteiner – Bibliotheksfachstelle Diözese St. Pölten, Gerhard Sarman – Kirchliches Bibliothekswerk der Erzdiözese Wien und Kathrin Hömstreit – Fachstelle komm.bib für kommunale Bibliotheken) und Ursula Liebmann – Geschäftsführung Treffpunkt Bibliothek, hat am 22.8. das Sommerbuch der Bücherei der Marktgemeinde Wiener Neudorf als Gewinnerbuch gekürt.

Die weiteren drei bestplatzierten Bibliotheken sind die „Bücheria“ Haslau - Maria Ellend, die Bibliothek Lanzenkirchen und die Bücherei Kirchschlag. Die vier Gewinnerinnen bekamen Kinderbuchgutscheine im Wert von insgesamt 800 € überreicht.

Alle Informationen, sowie die gesammelten Sommerbücher finden Sie unter https://loslesen.at/sommerbuch-himmelblau-sonnengelb/

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993, kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

