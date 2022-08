TERMINAVISO 6.9. - Pressegespräch mit Sarah Wiener

Die grüne EU-Abgeordnete beantwortet Fragen zur globalen Ernährungssicherheit und zu der neuen Verordnung zum Pestizideinsatz in der EU

Wien (OTS) - Um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die globale Ernährungssicherheit zu ermitteln, hat Sarah Wiener gemeinsam mit Martin Häusling, Agrarsprecher der Grünen im EU-Parlament, eine Studie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wird sie in einem Pressegespräch am Dienstag, 6. September um 11:30 Uhr ebenso vorstellen, wie die Verordnung zum Pestizideinsatz in der EU, welche sie ab Herbst für das EU-Parlament als Berichterstatterin mitverhandelt. Dabei geht es um die Umsetzung der Farm-to-Fork Strategie, in der das Ziel festgelegt wurde, Einsatz und Risiko von chemischen Pestiziden in der EU bis 2030 um 50% zu verringern.



Dazu laden wir Sie ganz herzlich ins Haus der EU in Wien oder via Zoom ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europarl.eu.



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Maren Häußermann, Presse

+43 660 4444 330

maren.haeussermann @ ep.europa.eu