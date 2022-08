FPÖ Oberösterreich: Ein Viertel aller Unterstützungserklärungen für Walter Rosenkranz aus Oberösterreich

Haimbuchner und Gruber: „Starkes Zeichen und großartige Zustimmung aus Oberösterreich“ Haimbuchner und Gruber: „Starkes Zeichen und großartige Zustimmung aus Oberösterreich“

Linz (OTS) - Zufrieden zeigen sich der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und FPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Michael Gruber mit der Zustimmung und Unterstützung für den freiheitlichen Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl Dr. Walter Rosenkranz. „Ein Viertel aller gesammelten Unterstützungen kommt aus unserem Bundesland. Oberösterreich setzt damit ein starkes Zeichen. Wir sehen das solide Grundlage für den anstehenden Wahlkampf.“ ***

„Gemeinsam werden wir mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Dr. Walter Rosenkranz am Samstag in Wels in den Intensivwahlkampf starten. Holen wir uns unser Österreich zurück!“, so die beiden freiheitlichen Landespolitiker. (schluss) bt

