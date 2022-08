Conditorei Sluka versüßt Schulstart

Wien (OTS) - Die Aufregung ist groß, denn bald beginnt das erste Schuljahr für Tafelklassler:innen. Wer seinem Nachwuchs den Start ins neue Schuljahr versüßen möchte, ist bei der Conditorei Sluka genau richtig: auf Bestellung gibt es Torten zum Vernaschen für zu Hause, da fällt der Schulbeginn gleich leichter. Und wenn die Eltern mit ihren Schulanfänger:innen am 5.9. in der Conditorei am Rathausplatz oder in der Kärntnerstraße zu Besuch kommen und Kaffee und Kuchen genießen, gibt es für die Jüngsten eine Schokoschultüte als kleine Leckerei geschenkt.

Handarbeit in bewährter Zuckerbäckertradition darf es auch zu Schulbeginn sein, dann fällt der erste Schultag auch viel leichter. Drei Tage vorher müssen die von den Konditor:innen selbst gebackenen süßen Kreationen bestellt werden – natürlich entsprechend zum Schulbeginn mit „Schiefertafel und Stiften“ geschmückt.

Bestellen kann man diese besonderen Geschenke direkt in der Conditorei Sluka am Rathausplatz oder der Kärntnerstraße bzw. online unter www.sluka.at. Die Kosten variieren natürlich je nach Größe der Torte und Arbeitsaufwand. Zu erhalten sind die Torten ab € 179,-.

Individuelle Torten auf Wunsch

Ob Kindergeburtstag, Erstkommunion oder Taufe – eine individuell gestaltete Torte ist nicht nur ein Hingucker, sondern sorgt auch für besondere Gaumenfreuden. Vor allem dann, wenn sie von den Profis der Conditorei Sluka gemacht und nach Kundenwunsch dekoriert wird. Hier werden im wahrsten Sinne des Wortes die Kundenträume wahr. Die Konditor:innen dekorieren die Torten ganz individuell nach den Ideen und Vorstellungen der Kund:innen. Ob Biskuit oder Schokoladentorte, Marmeladenfüllung oder Zuckerguss, die Dekoration der Torte wird ganz dem Kundenwunsch angepasst.

www.sluka.at

