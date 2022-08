AVISO: Vernetzungstag 2022 „Stadtteilarbeit – Wege aus der Exklusion“

Online-Vernetzungsveranstaltung der Hilfswerk Nachbarschaftszentren mit nationalen und internationalen Partnerinnen/Partnern aus Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit.

Wien (OTS) - Am Online-Vernetzungstag betrachten Expertinnen und Experten sowie Teilnehmende die Rolle der Stadtteilarbeit im Kontext der Exklusion zu den verschiedenen Zeiten: gestern – heute – morgen. Die kostenlose Veranstaltung bietet hochkarätige Keynotes, Fachinputs und Workshops. Sie richtet sich an alle, die in der Stadtteilarbeit/Gemeinwesenarbeit beschäftigt oder in diesem Bereich lernend, forschend oder wissenschaftlich tätig sind. Der Vernetzungstag findet als virtuelles Get-together statt.



Wege aus der Exklusion

Häufig wird dieser Tage von Herausforderungen gesprochen, die zu Trennungen, Rissen durch Familien, Polarisierung, Marginalisierungen, Einsamkeit, zur Spaltung der Gesellschaft und mitunter zu Exklusion führen. Welchen Beitrag kann dabei Stadtteilarbeit leisten, um resiliente, inkludierende Gemeinschaften/Stadtteile hervorzubringen? Was brauchen die Stadtteile/Grätzel heute, um morgen Teilhabe und Partizipation ermöglichen zu können? Am Online-Vernetzungstag nähern sich die Teilnehmenden dem Thema Exklusion aus unterschiedlichen Perspektiven.



Vernetzungstag 2022 „Stadtteilarbeit – Wege aus der Exklusion“



Eine Veranstaltung der Wiener Hilfswerks Nachbarschaftszentren in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnerinnen/Partnern.

Zeit: Dienstag, 13.9.2022 von 9.00 bis13.00 Uhr

Ort: online via MS Teams

Anmeldung und weitere Infos auf: www.nachbarschaftszentren.at/vernetzungstag2022

Keynotes

Dr.in Elisabeth Malleier (Historikerin): „Social Settlements“ – über die Verbreitung einer internationalen Idee des Gemeinsamen in der Zivilgesellschaft der Habsburgermonarchie.



FH-Prof. Christoph Stoik, MA (FH Campus Wien, Soziale Arbeit): Solidarische und emanzipatorische GWA in einer Welt der Individualisierung und sozialen Spaltungen?



Dr. Harald Katzmair, Ph.D (Direktor von FASresearch): Wieso elegante Lösungen in der Stadtteilarbeit nicht die Antwort auf komplexe Probleme sind.



Mag.a Verena Mayrhofer Iljić, Mag.a Eva Bertalan (Wiener Hilfswerk): 30 Jahre Wege aus der Exklusion in den Nachbarschaftszentren 16 und 17



Fachinputs und Workshops

IFS Fostering Social Justice (FR)

WienZimmer – Fonds Soziales Wien

Stadtteilzentren mobil – VskA Berlin (DE)

Quartierarbeit – Stadt Opfikon (CH)

10 Jahre Grätzeleltern – Caritas Stadtteilarbeit

Garage Grande – Gebietsbetreuungen Stadterneuerung

Produktionskollektiv Wien

Grätzeloase – Lokale Agenda 21

StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt

Nachbarschaftstag Wien – Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Gesundheitsförderung in der Stadtteilarbeit – Hilfswerk Nachbarschaftszentren





Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



