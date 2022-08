Festivalland Niederösterreich lockt auch im Herbst mit vielen Highlights

LH Mikl-Leitner: „Niederösterreich zeigt sich auch im Herbst als einzigartige Kunst- und Kulturbühne, die ihresgleichen sucht.“

St.Pölten (OTS) - Vergangene Woche wurde auf dem Schlossareal Grafenegg der Weinherbst Niederösterreich offiziell eröffnet. Niederösterreich ist im Herbst aber vor allem auch für sein reiches Kulturleben bekannt und zeigt sich in den kommenden Wochen von seiner künstlerischen Seite: Rund 50 Festivals sind bis Jahresende noch geplant. Landauf, landab wird gesungen, gespielt und aufgeführt, aber auch ausgeschenkt, gekocht und vor allem verwöhnt. Kultur, Wein und Tourismus gehen Hand in Hand und bieten Niederösterreichs Urlaubsgästen ein einzigartiges Gesamterlebnis!

Kultur an magischen Orten, in besonders eindrucksvollen Kulissen:

Dafür ist Niederösterreichs Festivallandschaft im Sommer mit Spielstätten am Wasser, im alpinen Gelände, in Schlössern und architektonisch beeindruckenden Freiluftbühnen bekannt. Doch wer in den Ferien an Musik, Literatur, Theater und Kabarett Gefallen gefunden hat, wird auch im Herbst nicht enttäuscht: Die Auswahl an hochwertigen Kulturveranstaltungen ist verlockend groß. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist stolz: „Niederösterreichs Landschaft fasziniert im nahenden Herbst durch eine beeindruckende Farbenpracht. Aber mindestens genauso vielfältig ist die Palette der kulturellen Darbietungen. Von geistlicher Musik in den Stiften des Mostviertels oder Kammermusik im Waldviertel über die Europäischen Literaturtage in Krems und das beliebte Kinder und Jugendbuchfestival KIJUBU in St. Pölten, bis zu bekannten Revuen des 20. Jahrhunderts im Weinviertel und zeitgenössisches Theater in der Buckligen Welt zeigt sich Niederösterreich auch im Herbst als einzigartige Kunst- und Kulturbühne, die ihresgleichen sucht.“

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist überzeugt: „Der Herbst ist ideal für eine kurze oder längere Auszeit vom Alltag und Niederösterreich bietet dafür perfekte Anlässe für einen gelungenen Urlaub, der Körper, Geist und Seele gut tut. Kunst- und Kulturveranstaltungen erfrischen Geist und Seele, eine Wanderung oder Radtour durch die wunderschöne Natur und eine Einkehr in einem gemütlichen Wirtshaus runden das Ganze ab. ‚Vom Ausflug zum Kurzurlaub, vom Kurzurlaub zum Haupturlaub!‘ lautet unser Motto. Die zahlreichen Kulturveranstaltungen im Herbst zeigen einmal mehr die Vielfalt Niederösterreichs und wirken zudem saisonverlängernd.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Haben im Sommer unsere beliebte Veranstaltungsreihe ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘, die wellenklaenge in Lunz am See oder andere bekannte Festivals an außergewöhnlichen Locations die Gäste begeistert, so ist es im Herbst mehr die Vielfalt der Genres, die gezeigt wird und zum Dableiben motiviert! Unsere Gastgeberinnen und Gastgeber, Wirtshauskultur-Wirtinnen und Wirte bieten neben einem erstklassigen kulinarischen Angebot mehr als genug Gründe, den Kulturausflug nach Niederösterreich zu einem ganzen Urlaub zu verlängern, beispielsweise in Kombination mit einer Radausfahrt oder Wanderung.“

Erfrischend vielfältig und durchaus vielversprechend präsentiert sich die niederösterreichische Kunst- und Kulturszene im Herbst. In allen Tourismusdestinationen Niederösterreichs finden zahlreiche Festivals und Veranstaltungen statt. Nähere Informationen zum Festival-Land und Weinherbst Niederösterreich finden Interessierte unter:

www.niederoesterreich.at/festivalland-niederoesterreich, www.weinherbst.at.

Weitere Informationen: Corina Danner, Niederösterreich-Werbung GmbH, Tel: 0676/812 19822, E-Mail: corina.danner @ noe.co.at bzw. Büro LR Jochen Danninger, Andreas Csar, +43 (0) 2742 - 9005 – 12253, andreas.csar @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse