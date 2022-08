Bis zu 882.000 sahen „Sommergespräch“ mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

Am 5. September um 21.05 Uhr in ORF 2 zu Gast: Karl Nehammer, ÖVP

Wien (OTS) - Bis zu 882.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Montag, dem 29. August 2022, das ORF-„Sommergespräch“ von Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Durchschnittlich waren 756.000 (vorläufige Gewichtung) bei 29 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 930.000 Politikinteressierte.

Das fünfte und letzte „Sommergespräch 22“ führen Pötzelsberger und Schmuck am Montag, dem 5. September, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Karl Nehammer (ÖVP).

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) können alle „Sommergespräche“ via Live-Stream direkt mitverfolgt werden. Außerdem werden sie als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Ausgabe verfügbar und weltweit abrufbar.

