REMINDER: 30 Jahre Gedenkdienst mit Unterstützung der Republik Österreich

Veranstaltung im Parlament mit Keynotes von Deborah Lipstadt und Rabbi Abraham Cooper

Wien (PK) - Die Entsendung von Freiwilligen mit finanzieller Unterstützung der Republik Österreich zu Holocaust-bezogenen und jüdischen Organisationen wird am 1. September 2022 30 Jahre alt. Um diesen Meilenstein zu reflektieren und zu würdigen, lädt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur Veranstaltung "30 Jahre Gedenkdienst" in das Parlament in der Hofburg.

Die ersten Gedenkdiener begannen am 1. September 1992 ihren Gedenkdienst im Museum Auschwitz-Birkenau, bei der Anne Frank Stiftung und in der Gedenkstätte Theresienstadt. Dem vorausgegangen war eine Änderung des Umgangs mit der Geschichte des Nationalsozialismus im öffentlichen Diskurs in Österreich, gefolgt von einer Novellierung des Zivildienstgesetzes. Bis heute haben ca. 1.300 Personen einen solchen Freiwilligen- oder Zivilersatzdienst geleistet, um an die Gräueltaten des Nationalsozialismus zu erinnern, seiner Opfer zu gedenken und jüdische Kultur und jüdisches Leben, sowie das von anderen Opfergruppen, zu unterstützen.

Die Begrüßung zur Veranstaltung übernimmt Außenminister Alexander Schallenberg. Die Keynotes halten Deborah Lipstadt via Videobotschaft (U.S. Special Envoy for Monitoring and Combating Antisemitism, Washington) und Rabbi Abraham Cooper (Prodekan Simon Wiesenthal Center, Los Angeles). In einer Paneldiskussion tauschen sich Tomasz Kuncewicz (Direktor Auschwitz Jewish Center), Tali Nates (Gründerin und Direktorin des Johannesburg Holocaust & Genocide Centre) und Jayne Josem (Geschäftsführerin Melbourne Holocaust Museum) mit den Gedenkdienst-Alumni Jacob Anthony Bauer (Gedenkdienst-Alumnus am Tom Lantos Institut in Budapest und dem Cape Town Holocaust and Genocide Centre in Kapstadt) und Felix Loidl (Gedenkdienst-Alumnus am Galicia Jewish Museum in Krakau) aus.

Abschlussworte kommen vom Vorstandsvorsitzenden von Yad Vashem Dani Dayan sowie von Nationalratspräsident Sobotka. Moderiert wird die Veranstaltung von Danielle Spera (Executive Director Kultur.Medien.Judentum).

Veranstaltung: 30 Jahre Gedenkdienst

Zeit: Donnerstag, 1. September 2022, 11.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Großer Redoutensaal

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden.

Die Veranstaltung wird auch per Livestream in der Mediathek des Parlaments übertragen. Die Aufzeichnung ist im Anschluss als Video-on-Demand in der Mediathek abrufbar. (Schluss) mbu

