Historisches Tretkurbel-Dreirad im Bezirksmuseum 16

Objekt der Saison: 1.9. bis 1.12., Info: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Wien, (OTS) In der Ausstellungsreihe „Objekt der Saison“ zeigt das Ottakringer Bezirksmuseum (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) wieder ein reizvolles Exponat aus dem umfangreichen Archivbestand. Von Donnerstag, 1. September, bis Donnerstag, 1. Dezember, können die Besucher*innen ein frühes Fahrrad, ein „Velocipede“, bestaunen. Das Tretkurbelrad hat drei Räder und wurde in der Zeit von 1868 bis 1870 gebaut. Der antiquierte Drahtesel ergänzt für 3 Monate die vielfältige Dauer-Ausstellung zur bewegten Geschichte des 16. Bezirks. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Offen ist das Museum Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Das Publikum soll die geltenden Corona-Regelungen beachten. Fragen beantwortet der ehrenamtliche Museumsleiter, Jochen Müller, in den Öffnungsstunden unter der Telefonnummer 4000/16 127. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

