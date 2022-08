Arbeiten für Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Sieghartskirchen sind im Gange

Im Zuge der Sanierung der Brücke über die kleine Tulln werden auch die Fahrbahn der B 1 erneuert und Nebenflächen instandgesetzt

St. Pölten (OTS) - An der Landesstraße B 1 werden Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) durchgeführt. Auf einer Länge von rund 700 Metern und auf einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern werden hier, verbunden mit Kosten von 110.000 Euro, der Straßenbelag abgefräst und ein neuer Belag durch die Firma Gebrüder Haider aufgebracht. Weiters werden im Baulosbereich die Pflasterungen von Abstellflächen für Fahrzeuge erneuert und teilweise Hochbordsteine für die Verbesserung der Linienführung neu errichtet. Nach Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten erfolgt das Aufbringen der Bodenmarkierung. Die Arbeiten an den Nebenflächen führt die Straßenmeisterei Atzenbrugg durch. Die Kosten von rund 26.000 Euro für die Adaptierung der Nebenanlagen trägt die Marktgemeinde Sieghartskirchen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

