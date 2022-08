Weiterbilden. Weiterdenken. Weiterentfalten. Seit 2018!

Das ermöglicht die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten Berufstätigen mit Bachelor- und Masterstudiengängen über Fortbildungen und Upgrades bis zu akademischen Lehrgängen.

St. Pölten (OTS) - Ein Ort der Weiterbildung, der kritischen und reflektierenden Auseinandersetzung sozialer und gesellschaftlicher Bedürfnisse in Stadt und Land und über die Grenzen hinaus – das ureigenste Selbstverständnis der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten gilt heute mehr denn je.

2018 im Namen der visionären Aktivistin und Denkerin als bewusstes Zeichen des aktiven Engagements für eine neue Chancenkultur in unserer Gesellschaft, Dialog und Inklusion gegründet, berief sie sich von Anfang an auf gesellschaftliche Werte und humanistische Prinzipien und baut in ihrer Arbeit eine Brücke zwischen wissenschaftlichen Beiträgen und gesellschaftlichen Bedürfnissen mit dem Anspruch, hierdurch soziale Prozesse anzuregen und mitzugestalten

2021 wurde die umfangreiche Entfaltungskraft, qualitätsvolle Hoch-schulausbildung und die besondere Kultur für neues Lernen, Lehren und Forschen an einem Platz gebündelt. Durch einen gemeinsamen Standort mit der Fachhochschule St. Pölten sollen Studierende in ihren wissenschaftlichen und gesellschaftlich wirksamen Fähigkeiten mit modernsten Lehr- und Lernräumen sowie mit viel Platz für Innovation und Forschung bestärkt werden. Studierende, Lehrende und die gesamte Belegschaft widmen sich der Gesellschaft, dem Kulturwandel, der Gestaltung. Miteinander wird gelernt, gelehrt und geforscht.

Die Suttneruni treibt die Aufgaben aktueller gesellschaftlicher Veränderungen voran. Dementsprechend werden die Studienbereiche Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft angeboten – mit Bachelor- und Masterstudiengängen über Fortbildungen und Upgrades bis zu akademischen Lehrgängen. Eingebunden in das öffentliche Leben in St. Pölten und Niederösterreich und über die Grenzen hinaus verfolgt sie den Anspruch, als engagierte Ideengeberin und Wegbereiterin Studierende für Neues zu begeistern, ihren Innovationsgeist zu fördern und durch Forschung zur Weiterentwicklung und Innovationsfähigkeit des Standortes beizutragen.

Rückfragen & Kontakt:

Diana Lettner, MMC

+43 676 847 22 88 16

diana.lettner @ suttneruni.at