AK NÖ-Wieser: Ausbildung in der Pflege braucht existenzsicherndes Einstiegsgehalt

1.700 Euro brutto wie bei PolizeischülerInnen gefordert - Pflegebonus des Landes schließt viele UmsteigerInnen aus

St. Pölten (OTS) - Zahlreiche Betroffene haben sich in den vergangenen Tagen bei der Arbeiterkammer Niederösterreich gemeldet, weil sie die monatliche Pflegeausbildungsprämie des Landes nicht bekommen. Die 600 Euro Förderung bei einer Ausbildung bekommen künftige Fachkräfte derzeit nur, wenn sie keine andere existenzsichernde Leistung erhalten, etwa Umschulungsgeld, Arbeitslosengeld oder ein Fachkräftestipendium. „Wenn die Pflegeausbildung ein Anreiz sein soll, dann braucht es dafür auch eine einheitliche Unterstützung. Wir fordern daher ein existenzsicherndes Einstiegsgehalt von 1.700 Euro brutto während der Pflegeausbildung für alle, analog zu den PolizeischülerInnen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Eine Betroffene mit einem Fachkräftestipendium war der Annahme, dass die Prämie des Landes eine zusätzliche finanzielle Unterstützung zur Pflegeausbildung sei. Wie die 39-Jährige meldeten sich aber auch zahlreiche weitere UmsteigerInnen bei der Arbeiterkammer, denen die 600 Euro Anreiz aber nicht gewährt wurde. „Diese Fälle zeigen einmal mehr, dass es im Pflegebereich deutlich mehr Maßnahmen braucht, um Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Das gilt ganz besonders auch für Um- und WiedereinsteigerInnen“, so Wieser.



Der AK NÖ-Präsident fordert daher niederschwellige Fortbildungsangebote für WiedereinstiegerInnen, tatsächliche Durchlässigkeit der Bildungswege, entsprechende Karrieremöglichkeiten, familienfreundliche Arbeitszeiten, verlässliche Dienstpläne und vor allem eine Erhöhung des Entgelts. Es sind Frauen, die mehrheitlich im herausfordernden Berufsfeld der Pflege tätig sind. Zusätzlich müssen sie nun auch noch bis 65 Jahre arbeiten, da die Bundesregierung die stufenweise Erhöhung des Regel-Pensionsantrittsalters beschlossen hat. „Geringe Einkommen wirken sich zusätzlich auch noch nachteilig auf die Pensionshöhe aus. Daher sind hier raschest Verbesserungen notwendig“, so Wieser.



