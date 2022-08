AVISO: Morgen, Dienstag 30.8., Online-Pressegespräch AK Wien: Tourismus vergrault Fachkräfte von morgen

Ergebnisse einer Studie zu Pflichtpraktika in berufsbildenden Schulen

Wien (OTS) - Die Tourismusbranche sucht händeringend Arbeitskräfte – nicht erst seit der Pandemie. Die Arbeitgeber beklagen, dass sie trotz (angeblich) guter Arbeitsbedingungen kein Personal finden. Eine Studie des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) zu Pflichtpraktika an berufsbildenden Schulen zeigt allerdings, dass bereits Schüler:innen während ihres Praktikums in der Tourismusbranche überdurchschnittlich häufig negative Erfahrungen machen. Das hat zur Folge, dass sie zukünftig nicht in dieser Branche arbeiten möchten. Der Fachkräftemangel ist also nicht zuletzt hausgemacht. Über die Ergebnisse der Studie und was es braucht, um die Bedingungen für Praktikant:innen insbesondere im Tourismus zu verbessern, sprechen:

Gabriele Schmid, Abteilungsleiterin Lehrausbildung und Bildungspolitik, AK Wien

Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus, Gewerkschaft vida

