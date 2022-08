WENN SIE DURCH EINEN FEHLERHAFTEN TAKATA-AIRBAG VERLETZT WURDEN, HABEN SIE MÖGLICHERWEISE IMMER NOCH ANSPRUCH AUF ENTSCHÄDIGUNG DURCH DAS VERFAHREN DES SPECIAL MASTER'S AND TRUSTEE'S CLAIM FÜR PERSONENSCHÄDEN ODER WIDERRECHTLICHE TÖTUNG.

Die folgende Erklärung wird von Professor Eric D. Green, Special Master für den Takata Airbag Individual Restitution Fund des Justizministeriums und Treuhänder des Tort Compensation Trust Fund, der im Rahmen der Takata-Konkursverfahren eingerichtet wurde, herausgegeben.

Takata Defective Airbag Ansprüche

Professor Eric D. Green kündigte als Special Master und Treuhänder im Mai 2018 ein Entschädigungsprogramm für Personen an, die durch das Platzen oder die aggressive Entfaltung eines phasenstabilisierten Ammoniumnitrat-Airbag-Gasgenerators von Takata (ein „Takata-Airbag-Gasgeneratordefekt") einen Personenschaden oder einen widerrechtlichen Tod erlitten haben oder erleiden werden. Im Rahmen dieses Programms können die Kläger eine Entschädigung aus dem mit 125 Millionen Dollar dotierten Individual Restitution Fund („IRF") des Justizministeriums und/oder aus dem mit rund 140 Millionen Dollar dotierten Takata Airbag Tort Compensation Trust Fund („TATCTF") beantragen. Das Antragsverfahren läuft noch, und die Anspruchsberechtigten haben noch Zeit zu handeln.

Es gibt drei Arten von Ansprüchen, die von Personen geltend gemacht werden können, die durch einen Defekt des Takata-Airbag-Inflator Verletzungen oder einen widerrechtlichen Tod erlitten haben: (i) eine „IRF-Forderung" gegen Takata auf Entschädigung aus dem IRF, dem Fonds zur Entschädigung für Personenschäden und widerrechtliche Tötung, der vom Special Master beaufsichtigt und im Rahmen der Restitutionsverfügung eingerichtet wurde, die vom United States District Court for the Eastern District of Michigan in Verbindung mit dem Strafverfahren des Justizministeriums gegen Takata, U.S. v. Takata Corporation, Case No. 16-cr-20810 (E.D. Mich. ); (ii) eine „Treuhandforderung" gegen Takata auf Entschädigung aus dem TATCTF, dem Treuhandfonds für Personenschäden und widerrechtliche Tötung, der vom Treuhänder beaufsichtigt und in Verbindung mit Takatas Reorganisationsplan nach Kapitel 11 beim Konkursgericht für den Bezirk Delaware eingerichtet wurde, und (iii) eine „POEM-Forderung" gegen einen teilnehmenden Originalhersteller (ein „POEM"; Derzeit ist der einzige POEM Honda/Acura) auf Entschädigung durch den POEM, die über das vom Treuhänder beaufsichtigte TATCTF abgewickelt werden muss.

Jede dieser drei Arten von Ansprüchen hat ihre eigenen Anspruchsvoraussetzungen; jede Anspruchsart deckt jedoch nur körperliche Verletzungen und widerrechtliche Tötung ab, die aus einem Defekt des Takata-Airbag-Gasgenerators resultieren. Ansprüche im Zusammenhang mit Verletzungen oder widerrechtlicher Tötung, die durch andere Airbag-Komponenten verursacht wurden - wie z. B. Nichtentfaltung des Airbags, spontane Airbag-Entfaltung, Unfallverletzungen, die nicht mit dem Inflator in Verbindung stehen, oder wirtschaftliche Verluste, die nicht mit körperlichen Verletzungen oder Tod in Verbindung stehen - sind nicht durch die drei oben beschriebenen Anspruchsarten abgedeckt.

Individuen können die Antragsformulare, die detaillierte Anweisungen zur Einreichung eines Antrags enthalten, auf der IRF-Website www.takataspecialmaster.com oder auf der TATCTF-Website www.TakataAirbagInjuryTrust.com abrufen.

Aufsicht über den Antragsprozess und Ressourcen für weitere Informationen

Professor Green wurde vom Bezirksgericht zum Special Master für die IRF-Forderungen und vom Konkursgericht zum Treuhänder für die Treuhandforderungen und die POEM-Forderungen ernannt.

Weitere Informationen zu den Anspruchsvoraussetzungen, den Antragsfristen und der Antragstellung finden Sie unter www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, per E-Mail Questions @ TakataAirbagInjuryTrust.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Nummer (888) 215-9544.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Questions @ TakataAirbagInjuryTrust.com