Nach Wien-Energie-Finanznöten rasch auf Erneuerbare setzen

IWS-GF Kneifel: "Es darf keine Denkverbote für Problemlösung geben!"

Linz (OTS) - "Die Finanznöte der Wien-Energie sind ein weiterer Beweis für die äußerst angespannte Lage auf den internationalen Energiemärkten", stellte heute Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), fest. Symptomkuren wie Finanzhilfen des Bundes seien aber nur kurzfristig geeignet die Lage zu entspannen. Vorrang müsse jetzt mehr denn je der rasche und vor allem unbürokratische Ausbau der erneuerbaren Energieträger aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft haben, so Kneifel. "Die Energie-Lage ist so ernst, dass es zur raschen Lösung des Problems keine Denkverbote geben darf."

Kneifel erinnerte an den Weitblick des damaligen oö. Landeshauptmannes Josef Pühringer, der gegen massive Bürgerproteste, Baustellenbesetzungen und persönliche Drohungen vor rund 25 Jahren den Bau des Traunkraftwerkes der Energie AG konsequent umgesetzt hat. "Heute sind wir um jedes Wasserkraftwerk, jede Windkraft- und PV-Anlage froh, weil wir damit weitere Schritte zur Sicherung der Energieversorgung und damit den Arbeits-und Wirtschaftsstandort OÖ absichern können), betont Kneifel.

