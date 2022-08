Creative Think Tank: LOEBELL NORDBERG startet Agentur-Tochter „INNER“ Mit H&M als erstem Kunden

Wien (OTS) - Erlebbar, spürbar, integriert: Ab sofort gibt es unter dem Dach der Kommunikationsagentur LOEBELL NORDBERG die Agentur-Tochter INNER, spezialisiert auf Experiential Publicity. Mit dem schwedischen Textilunternehmen H&M Hennes & Mauritz geht INNER mit einem ersten Top-Kunden an den Start.

Die Wiener Kommunikationsagentur LOEBELL NORDBERG erweitert mit der Gründung der Agentur-Tochter INNER ihr Angebot um Experiential Publicity. Vollintegriert in das multidisziplinäre Leistungsspektrum der Agentur LOEBELL NORDBERG und ihrer 20-jährigen Kommunikationsexpertise, entwickelt die neue Tochter Experiences, die Marken sowie deren Produkte und Services mittels Interaktion spürbar und auch medial multiplizierbar machen. Geführt wird INNER von Vince Bennett, vormals Creative Director bei LOEBELL NORDBERG und langjähriger Kooperationspartner.



“ Immer häufiger konfrontieren uns KundInnen mit Kommunikationsherausforderungen, die nur mehrdimensional zu beantworten sind. Full-Service-Kommunikation bedeutet heute Multichannel-Informationsvermittlung im Zusammenspiel mit der Kraft der Interaktion – digital und analog “, beschreiben Annabel Köle-Loebell und Maria Grazia Nordberg-Constantini, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von LOEBELL NORDBERG, die Motivation hinter dem Launch von INNER. „ Mit INNER antworten wir auf die Nachfrage vieler Unternehmen, mit einem kreativen Sparring-Partner Marken abseits klassischer PR auf neue Art medial, social und real spürbar zu machen und Kampagnen – auch in Kooperation mit Kreativ-Agenturen – auf diesen drei Ebenen weiter zu amplifizieren “.



„ INNER als hauseigener Kreativ-Provider ermöglicht die Dimension immersiver Experiences eingebettet in eine ganzheitliche Kommunikationsstrategie. Postpandemisch besteht die Herausforderung für Marken mehr denn je, stärker erlebbar zu sein. Wer sich heute für Produkte oder Services entscheidet, will sie spüren. Diesem kulturellen Wandel begegnet INNER mit konkreten Kreativ- und Kommunikationslösungen, die immer auf die große Kommunikationsstrategie einzahlen. INNER-Content hat immer eine Botschaft – we create to communicate “, so Vince Bennett.

H&M als erster Top-Kunde an Bord

In einem Pitch für H&M Hennes & Mauritz im Juli 2022 setzte sich INNER durch und steht der schwedischen Fashion Brand ab sofort mit Experiential Publicity, Events und Influencer Relations zur Seite. Als erstes gemeinsames Projekt präsentierte INNER die neue Movement Brand von H&M – H&M Move – ausgewählten MultiplikatorInnen im Zuge einer Sport-Experience.

Instagram: www.inner.wien

ÜBER INNER – BORN FROM LOEBELL NORDBERG

LOEBELL NORDBERG kommuniziert seit 20 Jahren – heute als eine der Top-Agenturen Österreichs für nationale und internationale KundInnen, als Team-of-best-Heads von Corporate, Real Estate und Hospitality, Brand und Product über ESG, Health und Better Life bis Transformation, Crisis und Litigation. Mit INNER initiiert LOEBELL NORDBERG einen Creative Think Tank – aus der Überzeugung, dass kulturelle Relevanz nicht in Vorstandsetagen passiert, sondern im öffentlichen Diskurs, im Erleben und Interagieren. INNER lässt MultiplikatorInnen wie JournalistInnen, Key Opinion Leader, Influencer, Talents und Personen des öffentlichen Lebens in Experiences eintauchen und nutzt dabei die Kraft der Interaktion, um emotionale Empfänglichkeit, echte Verbindungen und newsworthy Content zu schaffen.



Rückfragen & Kontakt:

INNER

Vince Bennett

vince @ inner.wien

+43 676 756 9556