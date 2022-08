NEOS Wien stellt Bildung in den Mittelpunkt der Herbstarbeit

Neue Kampagne zeigt Erfolge bei Kindergärten und Schulen in Wien auf

Wien (OTS) - NEOS Wien stellt das Thema Bildung in den Mittelpunkt der politischen Herbstarbeit. In einer umfangreichen Kampagne werden in den nächsten Wochen online, bei Veranstaltungen und mit City- bzw. Digilights auf die bisher erreichten Erfolge für Wiens Kindergärten und Schulen sowie auf die weiteren Ziele aufmerksam gemacht.

NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern: „Seit NEOS mit Christoph Wiederkehr das Bildungsressort in der Wiener Stadtregierung übernommen hat, ist bereits viel weitergegangen. Das wollen wir den Wienerinnen und Wienern zeigen, um mit ihnen über unser Herzensthema – gute Kindergärten und Schulen – ins Gespräch zu kommen. Eine gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen ohne Unterscheidung nach Herkunft, Elternhaus oder Wohnort ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Stadt! Daher investiert Wien 3 Milliarden Euro pro Jahr im Bildungsbereich. Und das zahlt sich aus! NEOS machen´s g´scheit!“

Erstmals gibt Wien den Rekordbetrag von 1 Milliarde Euro für die Kindergärten aus. Mit einer Aufstockung um 15% beträgt das Budget für die Wiener Schulen bereits über 2 Milliarden Euro.

So werden ab September die Assistenzstunden in den Kindergartengruppen von 20 auf 40 Stunden verdoppelt. Diese Maßnahme entlastet die Pädagog_innen und gibt ihnen mehr Zeit, sich auf die Kinder konzentrieren zu können. Zudem werden die Sprachförderkräfte in den Kindergärten massiv erhöht und werden von 300 auf 500 signifikant steigen, damit die Sprachkenntnisse der Kinder bei Schuleintritt gefestigt sind. Wiens Kindergärten liegen bei den Öffnungszeiten und den geringsten Schließtagen weit an der Spitze aller Bundesländer. Zudem bleibt der Kindergarten in Wien beitragsfrei, was den Familien im Vergleich zu allen anderen Ländern hunderte Euro pro Monat erspart.

Im Schulbereich investiert die Stadt massiv in Neubau und Sanierungen, was die Schulen energieeffizient und klimafit macht. Zudem entstehen jährlich rund zehn neue Ganztagsschulen, die für die Eltern ebenfalls beitragsfrei sind.

Mit der Bereitstellung von administrativen Kräften für jede Wiener Schule werden die Lehrkräfte und Schulleitungen massiv von Verwaltungsarbeit entlastet, was direkt der Unterrichtsqualität zugutekommt.

„Wir werden in den nächsten Wochen auf das Erreichte ebenso hinweisen wie auf die weiteren Ziele. Denn wir haben noch viel vor, um die Bildung in Wien weiter zu verbessern. Wir werden in unseren Gesprächen mit den Wienerinnen und Wienern aber auch darauf hinweisen, dass von der Bundesregierung massiv mehr kommen muss. Bei einer fairen Verteilung, die endlich die Herausforderungen einer Millionenstadt berücksichtigt, stünden Wien rund 1.000 Lehrkräfte zusätzlich zu! Dafür werden wir weiter kämpfen“, so NEOS Landesgeschäftsführer Kern abschließend.

Die NEOS-Schwerpunkte im Bereich Bildung sind auch online jederzeit abrufbar: https://neos.eu/machens-gscheit

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu