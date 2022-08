Start der ORF-III-„Kultur-Spritztour“: „Kultur Heute“-Gesprächsreihe mit Ani Gülgün-Mayr ab 9. September

Zehn Folgen u. a. mit Julian Rachlin, Barbara Staudinger, Caroline Athanasiadis, Zeynep Buyraç, Lilian Klebow und Ethel Merhaut

Wien (OTS) - Ab Freitag, dem 9. September 2022, geht ORF III im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf „Kultur-Spritztour“: mit prominenten Persönlichkeiten im Cabriolet fahren, sie mit Musik überraschen, mitsingen und über alles plaudern, wozu man in Studiogesprächen nicht kommt. In insgesamt zehn Folgen lädt ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr Gäste aus Kunst und Kultur zu einer besonderen Fahrt durch Wien ein – untermalt mit deren Lieblingsmusik. Zum Auftakt der Reihe begrüßt sie Violinist und Intendant Julian Rachlin zur „Kultur-Spritztour“.

Weitere Details zur „Kultur-Spritztour“:

Die erste Ausgabe am 9. September führt von der Wiener Staatsoper, entlang der Donau ins Kahlenbergerdorf im 19. Bezirk. Während seiner „Kultur-Spritztour“ dirigiert Violinist und Intendant Julian Rachlin im Cabrio mit einem Staubwischer Khatchaturians „Säbeltanz“. Als großer Udo-Jürgens-Fan wünscht er sich „Aber bitte mit Sahne“, das in voller Lautstärke gehört und mitgesungen wird.

In einer weiteren Ausgabe am 30. September nimmt die neue Direktorin des Jüdischen Museums Wien Barbara Staudinger neben Ani Gülgün-Mayr Platz. Über die Gumpendorfer Straße geht es weiter in den zweiten Bezirk zum Karmelitermarkt und schließlich zum Lieblingsort von Barbara Staudinger: dem Stuwerviertel. Als großer Fan der 1980er dürfen dabei Hits von Prince und Tina Turner nicht fehlen.

Weitere Spritztouren folgen mit ORF-„Dancing Star“, Moderatorin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Burgschauspielerin Zeynep Buyraç, Schauspielerin Lilian Klebow sowie Sängerin Ethel Merhaut.

