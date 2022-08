Fußball UNIQA ÖFB-Cup 2. Runde: Vier Spiele live in ORF 1 und ORF SPORT +

Ab 30. August mit Union Gurten – Salzburg, Sturm Graz – Austria Salzburg, Siegendorf – Austria Wien und Allerheiligen – Rapid Wien

Wien (OTS) - Der heimische Fußball rollt wieder im ORF: Vier Spiele aus der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups sind live im ORF zu sehen. Den Auftakt macht das Match von Titelverteidiger Salzburg beim Regionalligisten Union Gurten in Oberösterreich. Das Match wird in Ried ausgetragen und ist am 30. August ab 20.15 Uhr live in ORF SPORT + zu sehen.

Am 31. August zeigt ORF 1 um 17.40 Uhr die Begegnung von Vize-Meister Sturm Graz gegen den Traditionsklub Austria Salzburg live. Die Salzburger kicken in der Regionalliga West. Daran anschließend folgt um 20.15 Uhr in ORF SPORT + das Spiel zwischen dem burgenländischen Regionalligisten ASV Siegendorf und Austria Wien.

Abgeschlossen wird die Live-Berichterstattung am 1. September um 17.20 Uhr mit der Übertragung vom Match USV Allerheiligen gegen Rapid Wien. Das steirische Team Allerheiligen spielt in der Regionalliga Mitte.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Dienstag, 30. August, 20.15 Uhr, OSP: Union Gurten – Salzburg (Kommentator Daniel Warmuth, Kokommentator und Experte Helge Payer, Moderatorin Kristina Inhof)

Mittwoch, 31. August, 17.40 Uhr, ORF 1: Sturm Graz – Austria Salzburg (Kommentator Daniel Warmuth, Kokommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Rainer Pariasek)

Mittwoch, 31. August, 20.15 Uhr, OSP: ASV Siegendorf – Austria Wien (Kommentatorin Anna-Theresa Lallitsch, Experte Herbert Prohaska, Moderatorin Kristina Inhof)

Donnerstag, 1. September, 17.20 Uhr, OSP: USV Allerheiligen – Rapid Wien (Kommentator Florian Prates, Moderator Rainer Pariasek)

