Lotto: Doppeljackpot 2,1 Mio. Euro für nächsten Sechser

Solo-Fünfer mit Zusatzzahl in NÖ, und zwei Joker in NÖ und OÖ

Wien (OTS) - Der August verabschiedet sich am Mittwoch lottomäßig mit einer Doppeljackpot-Ziehung, denn am vergangenen Sonntag hat es zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“ gegeben. Somit warten im Sechser Gewinntopf rund 2,1 Millionen Euro.

Ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin verzeichnete beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Sologewinn. Der gewinnbringende Tipp war der dritte von drei Tipps auf einem Normalschein und ist rund 110.000 Euro wert.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ebenfalls ein Tipp mit den „sechs Richtigen“ aus, wodurch wiederum die 43 Gewinner eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten kamen. Denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und sie gewannen jeweils mehr als 7.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Utl.: Joker

Zwei Wettscheine – ein Lotto Systemschein und ein EuroMillionen Normalschein – trugen die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Für je eine Spielteilnehmerin bzw. einen Spielteilnehmer aus Niederösterreich und Oberösterreich bedeutet dies einen Gewinn von je mehr als 100.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. August 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.375.959,02 – 2,1 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 109.727,90 84 Fünfer zu je EUR 1.425,00 230 Vierer+ZZ zu je EUR 156,10 4.377 Vierer zu je EUR 45,50 5.655 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 70.493 Dreier zu je EUR 5,10 194.606 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 18 27 29 34 42 Zusatzzahl 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. August 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 7.359,90 2.319 Vierer zu je EUR 23,10 41.138 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 11 13 22 37 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. August 2022

2 Joker zu je EUR 100.546,80 8 mal EUR 8.800,00 108 mal EUR 880,00 967 mal EUR 88,00 10.266 mal EUR 8,00 100.376 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 2 8 5 7

