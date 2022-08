Helvetia ist Österreichs beliebtester Rechtsschutzversicherer

In einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) belegt Helvetia den ersten Platz im Beliebtheitsranking der Rechtsschutzversicherer.

Wien (OTS) - Wie zufrieden sind Kundinnen und Kunden mit heimischen Rechtsschutzversicherern in punkto Service, Beratung oder Preis-Leistungs-Verhältnis? Die ÖGVS ging, mittels einer Kundenbefragung, diesen Themenstellungen nach. Zwischen April und Juni 2022 wurden mehr als 2.000 Versicherungskundinnen und -kunden über ihre Zufriedenheit mit Rechtsschutzversicherern befragt. Helvetia holte sich den Gesamtsieg und erzielte in den Kategorien Kundenvertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz und Service jeweils die höchsten Scores.

Wie bewertet wurde

An der Umfrage teilnehmen konnten Versicherungskundinnen und -kunden, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre beim jeweiligen Rechtsschutzversicherer ein Versicherungsprodukt abgeschlossen haben. Ausgewiesen wurden nur Anbieter, für die mindestens 100 Bewertungen vorlagen, in der finalen Evaluierung wurden 17 Rechtsschutzversicherer beurteilt. Insgesamt wurden 2.172 Bewertungen abgegeben.

Die Bewertungen selbst erfolgten auf einer 8-stufigen Skala von 1 (äußerst unzufrieden) bis 8 (äußerst zufrieden) in sieben Teilkategorien, die anschließend in unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtwertung aufgenommen wurden, wobei das Preis-Leistungsverhältnis und die Regulierung von Rechtsfällen mit jeweils 20 Prozent am stärksten gewertet wurden.

Helvetia ist Umfragesiegerin

Helvetia freut sich über den Gesamtsieg, die Top-Bewertungen in den Teilkategorien Kundenvertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz und Service sowie den hervorragenden Rang zwei in den Kategorien Tarifen und Beratung.

»Mit dem ersten Platz im Beliebtheitsranking zeigen wir, dass unsere Rechtsschutzprodukte den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden entsprechen und wir am Puls der Zeit sind. Wir schätzen das uns entgegengebrachte Vertrauen sehr«, so MMag. Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall bei Helvetia Österreich.

